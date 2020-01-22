ГлавнаяНовости

Тренер ЦСКА: «И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление»

сегодня, 07:14

Тренер ЦСКА Александр Ермакович поделился мнением о работе новичка «армейцев» Ильи Шкурина и находящегося на просмотре в московской команде форварда КАМАЗа Давида Караева.

Как проходит первый сбор? Всё по плану. Никаких проблем нет, ребята радуют, работают с хорошим настроением. Никто не выпадает из-за травм, есть какие-то микроповреждения, но не серьёзные. Надеемся, и дальше всё будет хорошо у них со здоровьем, и погодные условия тоже будут подходящими. Главная задача — качественно подготовиться к сезону.

И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Чертаново»: «МЮ использует Пиняева по краям атаки»
Сегодня, 08:26 Комментарии0
Бакаев: «Самые непростые сборы в моей карьере»
Вчера, 21:46 Комментарии8
Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»
Вчера, 20:45 Комментарии11
Агент Кокорина - об аренде: «Мнение Александра не учитывалось»
Вчера, 16:47 Комментарии39
Свищев: «Доходы от продажи пива составят до 4 млрд рублей в год»
Вчера, 16:44 Комментарии13
Шкурин: «Моей маме очень нравится Акинфеев»
Вчера, 16:08 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 07:56
Это хорошо
cska plus
cska plus
сегодня в 07:43
Будем смотреть.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:40
Весной посмотрим.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
Так и нужно доказывать свою состоятеьность.Только упорные тренировки приведут к успеху.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100