Тренер ЦСКА: «И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление»

Тренер ЦСКА поделился мнением о работе новичка «армейцев» и находящегося на просмотре в московской команде форварда КАМАЗа .

Как проходит первый сбор? Всё по плану. Никаких проблем нет, ребята радуют, работают с хорошим настроением. Никто не выпадает из-за травм, есть какие-то микроповреждения, но не серьёзные. Надеемся, и дальше всё будет хорошо у них со здоровьем, и погодные условия тоже будут подходящими. Главная задача — качественно подготовиться к сезону.

И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.