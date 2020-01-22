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Агент Кокорина: «Саша не собирается в „Сочи“, разве что на отдых летом»

сегодня, 15:23

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что 28-летний футболист не собирается переходить в «Сочи», несмотря на то, что недавно президент петербургского клуба Александр Медведев подтвердил аренду игрока.

Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи».

Все в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади.

Саша пока не собирается в «Сочи»? Думаю, что не просто «пока», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 16:07
Да просто Кокорин не выдержит конкуренцию в "Сочи".
Землянин
Землянин
сегодня в 16:05
Борзые ребята, гемор с ними продолжается и зачем с ним так возятся, возни много, выхлоп минимален
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:02
Рулят боссы
LOpp
LOpp
сегодня в 15:58
....разве что на отдых летом

фотография Кокорина, когда он в крайний раз был на отдыхе в Сочи.

OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 15:54
ЗАДРАЛИ!!! Причём все!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:54
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:54
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 15:52
      Санек вцепился в трубу...не оторвать...
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 15:50
      Причина отправки в Сочи явно не футбольная!
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 15:42
      Не прокатило у Семака 😀😃😄
      Grey33
      Grey33
      сегодня в 15:41
      Хотелось бы узнать мнение Миллера, а не Сашиного отчима.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 15:41
      Понимает Кокоша что из Сочи обратно за халявным баблом будет трудно вернуться.
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 15:39
      Всё правильно,это не по понятиям.
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 15:34
      makkie
      makkie
      сегодня в 15:30
      Всё веселее и веселее...
      Сверху порешали и настояли на аренде, клуб исполняет, Семак против, а уголовник с агентом в позу встали.
      Басня Крылова вспомнилась.
      Тень Аналитика
      Тень Аналитика
      сегодня в 15:27
      Клуб, значит, контракт с ним не разорвал, хотя мог, последние полгода поддерживал, а он вот так.... Понятно все с Сашей.
      drug01
      drug01
      сегодня в 15:26
      Как всегда Саша дуркует....
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