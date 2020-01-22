Агент Кокорина: «Саша не собирается в „Сочи“, разве что на отдых летом»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» , заявил, что 28-летний футболист не собирается переходить в «Сочи», несмотря на то, что недавно президент петербургского клуба Александр Медведев подтвердил аренду игрока.

Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи».

Все в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади.

Саша пока не собирается в «Сочи»? Думаю, что не просто «пока», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.