Агент Кокорина: «Саша не собирается в „Сочи“, разве что на отдых летом»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что 28-летний футболист не собирается переходить в «Сочи», несмотря на то, что недавно президент петербургского клуба Александр Медведев подтвердил аренду игрока.
Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи».
Все в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади.
Саша пока не собирается в «Сочи»? Думаю, что не просто «пока», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.
фотография Кокорина, когда он в крайний раз был на отдыхе в Сочи.
фотография Кокорина, когда он в крайний раз был на отдыхе в Сочи.
Сверху порешали и настояли на аренде, клуб исполняет, Семак против, а уголовник с агентом в позу встали.
Басня Крылова вспомнилась.
Сверху порешали и настояли на аренде, клуб исполняет, Семак против, а уголовник с агентом в позу встали.
Басня Крылова вспомнилась.