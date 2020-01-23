Фердинанд: «МЮ потратил 600 млн, а лучшие игроки сейчас – воспитанники!»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение бывшей команды от «Бернли» (0:2) в матче 24-го тура АПЛ .

Я фанат футбола. Я люблю этот клуб и хочу, чтобы он был успешным. С той победы над ПСЖ МЮ идёт по тернистому пути. Проблема заключается не в чём-то одном. Всё это нужно собрать воедино, и необходим кто-то, кто сможет прийти и сделать это.

Вы смотрите на некоторых пришедших в клуб футболистов – но были ли они когда-нибудь настоящими игроками «Манчестер Юнайтед»? Кто покупает этих футболистов? Тренер, который нуждается в них прямо сейчас, или клуб?

600 млн фунтов было потрачено на этот состав, а лучшими игроками в этом сезоне всё равно являются воспитанники. Это многое говорит о селекции. Говорит о том, насколько она низкопробная.

Посмотрите на «Ливерпуль», они покупают игроков, которые лучше всего подходят для их системы. Это не краткосрочные решения. Здесь же всё совсем наоборот.