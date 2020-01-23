ГлавнаяНовости

Сетьен: «Сыграть иначе на таком газоне было бы труднее»

сегодня, 01:24
ИбицаЛоготип футбольный клуб Ибица1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал волевую победу над «Ибицей» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

Нет, наша команда мне [сегодня] не понравилась. Я бы предпочёл, чтобы всё было сделано иначе. Однако на таком газоне это было бы труднее.

Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, это было нелегко. Сделаем из этого выводы. Когда что-то получается плохо, вы можете это улучшить.

«Ибица» заслуживает большой похвалы, они провели очень хороший матч. Нам было нелегко. Нам было трудно. Кроме того, они первыми забили гол, и это всё усложнило.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Парни делали всё, что могли, но нам не удалось вскрыть „Бернли“»
Сегодня, 02:11 Комментарии0
Фердинанд: «МЮ потратил 600 млн, а лучшие игроки сейчас – воспитанники!»
Сегодня, 01:55 Комментарии0
Алли: «Думаю, „Тоттенхэм“ движется в верном направлении»
Сегодня, 01:37 Комментарии0
Санту: «Кампана – это будущее „Вулверхэмптона“, у него есть талант»
Вчера, 22:58 Комментарии1
Фернандо: «Готов бороться за место в составе „Шахтёра“»
Вчера, 21:40 Комментарии0
Фавр: «Холанд злится, если упускает шанс забить, и всегда хочет побеждать»
Вчера, 18:54 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100