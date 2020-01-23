Сетьен: «Сыграть иначе на таком газоне было бы труднее»

Наставник «Барселоны» прокомментировал волевую победу над «Ибицей» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

Нет, наша команда мне [сегодня] не понравилась. Я бы предпочёл, чтобы всё было сделано иначе. Однако на таком газоне это было бы труднее.

Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, это было нелегко. Сделаем из этого выводы. Когда что-то получается плохо, вы можете это улучшить.

«Ибица» заслуживает большой похвалы, они провели очень хороший матч. Нам было нелегко. Нам было трудно. Кроме того, они первыми забили гол, и это всё усложнило.