Санту: «Кампана – это будущее „Вулверхэмптона“, у него есть талант»

Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал подписание форварда сборной Эквадора .

Леонардо - это будущее клуба. Он будет заигран в резервном составе команды, и в будущем мы увидим плоды его работы и поймем сможем ли мы улучшить его. Пока могу сказать, что у него есть талант.



Также он скоро будет играть за национальную команду, у него еще есть пара игр, чтобы добиться места в команде, а от нас потребуется улучшить его навыки. Его развитие зависит и от нас, и от него самого.