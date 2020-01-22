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Санту: «Кампана – это будущее „Вулверхэмптона“, у него есть талант»

сегодня, 22:58

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал подписание форварда сборной Эквадора Леонардо Кампаны.

Леонардо - это будущее клуба. Он будет заигран в резервном составе команды, и в будущем мы увидим плоды его работы и поймем сможем ли мы улучшить его. Пока могу сказать, что у него есть талант.

Также он скоро будет играть за национальную команду, у него еще есть пара игр, чтобы добиться места в команде, а от нас потребуется улучшить его навыки. Его развитие зависит и от нас, и от него самого.

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Romkurch
Romkurch
сегодня в 23:13
Удачи!
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