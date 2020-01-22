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Фернандо: «Готов бороться за место в составе „Шахтёра“»

сегодня, 21:40

Нападающий «Шахтера» Фернандо поделился эмоциями от возвращения в стан «горняков» после неудачной аренды в «Спортинг». 20-летний бразильский игрок был вынужден пропустить большую часть игр из-за травмы.

Готов бороться за место в составе. Думаю, все произойдет со временем. Я провел в «Шахтере» прошлый сезон, хорошо знаю команду. Буду работать и стараться.

Команда начинает набирать форму, плюс я до этого чуть больше поработал, тренировался в отпуске. В принципе, старт отличный. Все очень нравится. Важно на каждой тренировке, в каждом товарищеском матче показывать, что у тебя есть потенциал, хорошо играть.

«Бенфика»? Сильная команда, вне всяких сомнений. Они играют в прекрасный, сложный футбол. Думаю, Мистер, как португалец, превосходно знает соперника. Изучим оппонента и постараемся провести хорошие матчи.

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