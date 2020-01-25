Пиоли: «„Милан“ может играть намного лучше»

Наставник «Милана» прокомментировал победу над «Брешией» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Это был не очень хороший «Милан». Мы можем играть намного лучше и демонстрировать более качественный футбол.

Думаю, нам нужно улучшить свою игру. Последние результаты приносят удовлетворение, настрой правильный, но если мы хотим стремиться к лучшим результатам, необходимо прогрессировать в техническом и тактическом аспектах.

По сравнению с тем, что было вначале, мы стали совсем другой командой. Мы меняли тактику, позиции на поле, желание играть в футбол, а также учились терпеть в непростых моментах. Сегодня мы поняли, как на самом деле трудна Серия А, потому что «Брешиа» доставила нам проблемы и создавала голевые моменты.

Мы совершили слишком много ошибок, особенно в передачах, и когда старались разыгрывать мяч со своей половины поля. Это только усложнило нашу задачу.