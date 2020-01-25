Райола: «Ибрагимович выбрал „Милан“, но мне не нравится их нынешний проект»

Футбольный агент Мино Райола высказался о переходе своего клиента в «Милан».

Ибрагимовиич старается делать всё возможное для своей команды. Надеюсь, что его карьера никогда не закончится, но если это произойдёт, то правильнее будет завершить её в одном из крупнейших клубов Европы.

У Златана было много вариантов, но если он выбрал «Милан», значит, он принял правильное решение. Сказав это, подчеркну, что мне не нравится нынешний проект «Милана» – я не думаю, что о таком составе мечтают Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.