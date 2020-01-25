Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»

Главный тренер «Челси» высказался о голкипере «синих» , которого в последнее время стали часто критиковать за результативные ошибки в матчах лондонского клуба.

Кепе придётся справляться с критикой, потому что таков футбол. Каждый футболист, независимо от того, насколько он хорош, или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже самых лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться.

На вратарей, возможно, обращают больше внимания, но, на самом деле, это не важно. Самое важное – не очень поддаваться влиянию того, что говорят люди за пределами клуба, нужно просто посмотреть на свою игру, на себя, на то, насколько ты выкладываешься – вот то, что действительно имеет значение. Это касается не только Кепы, это касается любого игрока. Если вы недорабатываете, если у вас спад в форме, то нужно изо всех сил стараться вернуться на прежний уровень.

Будем ли искать нового вратаря? В данный момент я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения, меня не волнует критика людей за пределами клуба. Я знаю, что критика есть, но я не позволяю себе поддаваться на неё. Я считаю, что Кепа знает о создавшейся проблеме, и он будет честен, он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять.