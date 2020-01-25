Моуриньо: «Я не в восторге от зимнего перерыва. Лучше бы он был перед ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о зимнем перерыве, когда у «шпор» будет 14 дней на отдых.

Он начнётся 2 февраля после домашней игры с «Манчестер Сити». 16 февраля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой», а уже через три дня примут «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.