Моуриньо: «Я не в восторге от зимнего перерыва. Лучше бы он был перед ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о зимнем перерыве, когда у «шпор» будет 14 дней на отдых.
Он начнётся 2 февраля после домашней игры с «Манчестер Сити». 16 февраля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой», а уже через три дня примут «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Он такой, какой есть. Я не в восторге от того, что перерыв наступит не в подходящее время – ему следовало стартовать перед Лигой чемпионов. Но у нас не будет передышки перед ЛЧ. В воскресенье нам предстоит сыграть с «Астон Виллой», а два дня спустя – с «Лейпцигом». По большому счёту, нам всё равно на этот перерыв.