ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Я не в восторге от зимнего перерыва. Лучше бы он был перед ЛЧ»

сегодня, 02:44

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о зимнем перерыве, когда у «шпор» будет 14 дней на отдых.

Он начнётся 2 февраля после домашней игры с «Манчестер Сити». 16 февраля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой», а уже через три дня примут «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Он такой, какой есть. Я не в восторге от того, что перерыв наступит не в подходящее время – ему следовало стартовать перед Лигой чемпионов. Но у нас не будет передышки перед ЛЧ. В воскресенье нам предстоит сыграть с «Астон Виллой», а два дня спустя – с «Лейпцигом». По большому счёту, нам всё равно на этот перерыв.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бюрки о дубле Холанда: «Жаль, что он сбавляет темп»
Сегодня, 03:31 Комментарии0
Пиоли: «„Милан“ может играть намного лучше»
Сегодня, 03:11 Комментарии0
Райола: «Ибрагимович выбрал „Милан“, но мне не нравится их нынешний проект»
Сегодня, 02:19 Комментарии1
Доннарумма: «„Милан“ знает, как терпеть»
Сегодня, 01:35 Комментарии1
Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»
Сегодня, 01:16 Комментарии3
Клопп - о дебюте Минамино: «Он бился как сумасшедший»
Вчера, 23:06 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 02:51
"Нам все равно, поставить Икарус или ПАЗИК.." Это жестко, бро...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100