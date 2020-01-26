Хоу: «Доказали, что в „Борнмуте“ есть игроки, способные побеждать»

Главный тренер «Борнмута» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

Приятно видеть, что игроки чувствуют себя победителями, наслаждаются жизнью. Победа над «Брайтоном» в прошлом туре стала важным моментом в нашем сезоне, и публика была так добра к нам.

Мы доказали, что у нас есть игроки, способные побеждать как в Лиге, так и в Кубке. Несмотря на большое количество травмированных.

Матч с «Арсеналом» покажет многое, Микель Артета пытается внедрить в игру «Арсенала» очень много интересных установок, с которыми командам уже трудно справляться.