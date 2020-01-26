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Хоу: «Доказали, что в „Борнмуте“ есть игроки, способные побеждать»

сегодня, 09:21
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

Приятно видеть, что игроки чувствуют себя победителями, наслаждаются жизнью. Победа над «Брайтоном» в прошлом туре стала важным моментом в нашем сезоне, и публика была так добра к нам.

Мы доказали, что у нас есть игроки, способные побеждать как в Лиге, так и в Кубке. Несмотря на большое количество травмированных. 

Матч с «Арсеналом» покажет многое, Микель Артета пытается внедрить в игру «Арсенала» очень много интересных установок, с которыми командам уже трудно справляться.

 

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