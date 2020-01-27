Агент: «Кокорин готовится ехать на второй сбор „Зенита“»

Форвард «Зенита» не поедет на сбор «Сочи». Об этом заявил агент футболиста Кирилл Логинов. Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арендой футболиста.

Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.

Когда станет известно окончательное решение? Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно.