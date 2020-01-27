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Агент: «Кокорин готовится ехать на второй сбор „Зенита“»

сегодня, 14:57

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поедет на сбор «Сочи». Об этом заявил агент футболиста Кирилл Логинов. Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арендой футболиста.

Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.  

Когда станет известно окончательное решение? Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:18
Агент в этой истории - самый отстранённый персонаж, заявления которого сквозят недопониманием, некомпетентностью и незначимостью...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:12
Нарывается Кокоша, видимо, не избежать ему очищение от грехов земных через втордив в Зеньке 2.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:06
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:01
Коко положил прибор между Медведевым и Ротенбергом и раздумывает на кого бы из них его положить.
Не сдавайся Саня,оба этих типа порожняк гонят не по понятиям,век воли не видать...
wattman
wattman
сегодня в 15:59
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 15:48
    сборы пройдет с Зенитом, а играть будет в Сочи.
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 15:44
    в тюрьме Сашу научили стоять на своем. Это по понятиям!
    морозз
    морозз
    сегодня в 15:36
    Походу Саня пошёл по рукам, дорого обошёлся ему этот золотой стул!
    Пупсиков эксперт
    Пупсиков эксперт
    сегодня в 15:30
    Удачи Кокорину и Зениту!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 15:20
    Придётся Шуре " отрабатывать " своё отсутствие в клубе ...
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 15:13
    У Зенита ж теперь есть женская команда. Может, туда его отправить, раз не хочет в Сочи)
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