Джикия вернулся к тренировкам «Спартака»

сегодня, 16:42

Сегодня вечером «Спартак» провел заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в ОАЭ .

Сообщается, что в общую группу вернулся капитан и защитник команды , который несколько дней работал с ограничениями.

Нападающий и вратарь продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник , которого беспокоит повреждение спины. Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшого повреждения.