Джикия вернулся к тренировкам «Спартака»

Сегодня вечером «Спартак» провел заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в ОАЭ.
Сообщается, что в общую группу вернулся капитан и защитник команды Георгий Джикия, который несколько дней работал с ограничениями.
Нападающий Джордан Ларссон и вратарь Александр Селихов продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник Лоренцо Мельгарехо, которого беспокоит повреждение спины. Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшого повреждения.
Селихову можно в аренду уйти, чтобы форму набрать после травмы. Писали, что он весной будет в общей группе. Но скорее всего сезон начнёт Максименко, ибо поводов не давал.
Ребров на подстраховке, а летом в свободное плавание)
Селихову можно в аренду уйти, чтобы форму набрать после травмы. Писали, что он весной будет в общей группе. Но скорее всего сезон начнёт Максименко, ибо поводов не давал.
Ребров на подстраховке, а летом в свободное плавание)