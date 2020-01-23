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Джикия вернулся к тренировкам «Спартака»

сегодня, 16:42

Сегодня вечером «Спартак» провел заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в ОАЭ.

Сообщается, что в общую группу вернулся капитан и защитник команды Георгий Джикия, который несколько дней работал с ограничениями.

Нападающий Джордан Ларссон и вратарь Александр Селихов продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник Лоренцо Мельгарехо, которого беспокоит повреждение спины. Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшого повреждения.

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 17:31
Больше лечится, чем играет. Наверное, к пердиву готовится.
makkie
makkie
сегодня в 17:19
Отлично!
Селихову можно в аренду уйти, чтобы форму набрать после травмы. Писали, что он весной будет в общей группе. Но скорее всего сезон начнёт Максименко, ибо поводов не давал.
Ребров на подстраховке, а летом в свободное плавание)
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