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Родриго хочет перейти в «Барселону», но не будет форсировать переход

сегодня, 16:31

«Барселона» близка к подписанию нападающего «Валенсии» Родриго.

«Сине-гранатовые» достигли соглашения с 28-летним игроком. Сам форвард хочет перейти в каталонский клуб, но не будет форсировать трансфер. Сегодня руководство «летучих мышей» даст ответ по предложению «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа. «Валенсии» необходимо продать Родриго до июля, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения ФФП. Однако каталонцы, наоборот, готовы платить уже в июле.

Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен похвалил Родриго.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:01
Главное Фати не выпускать на поле,Семеду лучше в нападении,чем этот мальчик.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:44
Все хотят
Belgie2009
Belgie2009 ответил Али Самаркандский
сегодня в 16:41
Наверное и не нуно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:40
А нуно ли?
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