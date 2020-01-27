Родриго хочет перейти в «Барселону», но не будет форсировать переход

сегодня, 16:31

«Барселона» близка к подписанию нападающего «Валенсии» Родриго.

«Сине-гранатовые» достигли соглашения с 28-летним игроком. Сам форвард хочет перейти в каталонский клуб, но не будет форсировать трансфер. Сегодня руководство «летучих мышей» даст ответ по предложению «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа. «Валенсии» необходимо продать Родриго до июля, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения ФФП . Однако каталонцы, наоборот, готовы платить уже в июле.

Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен похвалил Родриго.