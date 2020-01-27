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«Аякс» получит 2 млн евро за переход Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер»

сегодня, 12:05

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Трансфер датчанина обойдется «нерадзурри» в 20 млн евро. Отметим, что 2 млн евро получит «Аякс», который был предыдущим клубом 27-летнего игрока до «шпор».

Сегодня Эриксен должен пройти медосмотр.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:08
Неплохо
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
сегодня в 12:32
Почему???
Когда Спартак получит свои 10 млн за переход Дзюбы в АПЛ?))
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
сегодня в 12:31
Ханаюве не переходит...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:30
Хана юве
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:17
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:14
    Молодцы! Хорошо работают...
    Nedved_Juve
    Nedved_Juve ответил Don trambon
    сегодня в 12:12
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 12:12
      Все заработали кроме Жозика.
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 12:06
      Будет унижать старушку)
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