«Аякс» получит 2 млн евро за переход Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер»

сегодня, 12:05

Полузащитник «Тоттенхэма» близок к переходу в «Интер».

Трансфер датчанина обойдется «нерадзурри» в 20 млн евро. Отметим, что 2 млн евро получит «Аякс», который был предыдущим клубом 27-летнего игрока до «шпор».

Сегодня Эриксен должен пройти медосмотр.