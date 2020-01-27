«Аякс» получит 2 млн евро за переход Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».
Трансфер датчанина обойдется «нерадзурри» в 20 млн евро. Отметим, что 2 млн евро получит «Аякс», который был предыдущим клубом 27-летнего игрока до «шпор».
Сегодня Эриксен должен пройти медосмотр.
Когда Спартак получит свои 10 млн за переход Дзюбы в АПЛ?))
Когда Спартак получит свои 10 млн за переход Дзюбы в АПЛ?))
Предводитель их(вечно забаненный князь) - всё кого то на посох сажать пытается.
Этот недвед_юве на клык.
Это уже попахивает не той ориентацией или для Юве это норма?(
Предводитель их(вечно забаненный князь) - всё кого то на посох сажать пытается.
Этот недвед_юве на клык.
Это уже попахивает не той ориентацией или для Юве это норма?(