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«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии

вчера, 23:43

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира «Челси» может встретиться с «Ливерпулем», который ждет переигровка со «Шрусбери Таун».

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»
«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрусбери Таун»/«Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»
«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»
«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Борнмут»/«Арсенал»

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2–5 марта.

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Все комментарии
Migelito
Migelito ответил sihafazatron
сегодня в 00:05
челси сможет пройти, если опять дети ливерпульские выйдут в основе)
Они и выйдут) Клопп никак не может слить этот кубок) Может хоть Челси поможет))))
sihafazatron
sihafazatron ответил Cremen
сегодня в 00:03
Челси не повезет.
челси сможет пройти, если опять дети ливерпульские выйдут в основе)
Cremen
Cremen
вчера в 23:51
Челси не повезет.
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