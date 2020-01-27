«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии

вчера, 23:43

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира «Челси» может встретиться с «Ливерпулем», который ждет переигровка со «Шрусбери Таун».

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Шрусбери Таун»/«Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»

«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»

«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Борнмут»/«Арсенал»

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 2–5 марта.