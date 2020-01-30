«Вест Хэм» сделал предложение по хавбеку «Нанта» Туре

«Вест Хэм» сделал предложение по переходу хавбека «Нанта» Абдулайе Туре. «Молотобойцы» намерены взять игрока в аренду с опцией выкупа летом 2020 года. Вместе с тем «Нант» хочет продать полузащитника в январе. Также французский клуб не доволен суммой, которую «Вест Хэм» предлагает заплатить за Туре летом 2020-го, сообщает источник со ссылкой на France Football.
Отметим, что, помимо Туре, «Вест Хэм» интересуется форвардом «Герты» Саломоном Калу. Сообщалось, что «молотобойцы» попытаются подписать игрока до закрытия нынешнего трансферного окна.