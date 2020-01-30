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Артета заблокировал переход Курзава в «Арсенал»

сегодня, 11:27

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заблокировал переход в клуб защитника «Пари Сен-Жермен» Лайвена Курзава. Трансфер хотел осуществить технический директор «канониров» Эду. Артета отказался от приобретения Курзава, поскольку решил обходиться имеющимися в его распоряжении защитниками, сообщает источник со ссылкой на Paris United.

Отметим, что Курзава, несмотря на отказ «Арсенала» от его услуг, вероятно, вскоре всё же покинет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в переходе игрока заинтересован «Ювентус».

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