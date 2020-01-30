Артета заблокировал переход Курзава в «Арсенал»

сегодня, 11:27

Главный тренер «Арсенала» заблокировал переход в клуб защитника «Пари Сен-Жермен» . Трансфер хотел осуществить технический директор «канониров» Эду. Артета отказался от приобретения Курзава, поскольку решил обходиться имеющимися в его распоряжении защитниками, сообщает источник со ссылкой на Paris United.

Отметим, что Курзава, несмотря на отказ «Арсенала» от его услуг, вероятно, вскоре всё же покинет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в переходе игрока заинтересован «Ювентус».