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Черышев не сыграет против «Сельты»

сегодня, 18:53
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит поединок с «Сельтой» в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

Российский футболист не попал в заявку своей команды на этот матч. Напомним, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:20
НАдо подавать совсем другое событие как новость :В следующем матче произойдёт сенсация-на поле выйдет подзабытый всеми Денис Черышев. А то что вы сообщаете-не новость,а привычное дело.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 19:02
Надо выпускать новость: что наш Дениска выйдет на такой-то такой-то матч. Вот это будет Бомба.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:01
Очень жаль.
Весь мир был в ожидании русского противостояния Смолов-Черышев
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:55
Матч играет 3 лечится. Норм чо.
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