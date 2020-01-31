Черышев не сыграет против «Сельты»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит поединок с «Сельтой» в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Российский футболист не попал в заявку своей команды на этот матч. Напомним, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит поединок с «Сельтой» в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Российский футболист не попал в заявку своей команды на этот матч. Напомним, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
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