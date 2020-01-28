Головин - в заявке «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

«Монако» объявил заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Сент-Этьена». В состав монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
Недавно футболист стал лучшим игроком матча 21-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» по версии Whoscored.
|Монако-:-Сент-Этьен
|22:55 Не начался
«Монако» объявил заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Сент-Этьена». В состав монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.
Недавно футболист стал лучшим игроком матча 21-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» по версии Whoscored.