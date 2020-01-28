ГлавнаяНовости

Головин - в заявке «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

сегодня, 15:04
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен22:55 Не начался

«Монако» объявил заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Сент-Этьена». В состав монегасков вошел российский полузащитник Александр Головин.

Недавно футболист стал лучшим игроком матча 21-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» по версии Whoscored.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Вальядолид» – «Реал»: Иско и Родриго выйдут в стартовом составе гостей
26 января Комментарии1
«Наполи» - «Ювентус»: Роналду выйдет в стартовом составе
26 января Комментарии3
«Шрюсбери Таун» – «Ливерпуль»: Ориги и Минамино сыграют в атаке «красных»
26 января Комментарии1
«Байер» - «Фортуна»: Синкгравен и Диаби - в стартовом составе леверкузенцев
26 января Комментарии1
Верету и Клюйверт - в стартовом составе «Ромы» на дерби с «Лацио»
26 января Комментарии1
Джонс и Гринвуд - в стартовом составе МЮ на игру Кубка с «Транмером»
26 января Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Boytser
Boytser
сегодня в 15:10
Можно прибавлять единичку в графе проигрыши.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100