«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре

сегодня, 17:26

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала состав команды на Кубок Париматч Премьер, который пройдет в Катаре. Также на этом турнире примут участие «Спартак», «Ростов» и «Партизан».

Состав «Локомотива»: Гильерме, Медведев, Коченков, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Чорлука, Рыбчинский, Макгеев, М. Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Тугарев, Ан. Миранчук, Ал.Миранчук, Жоау Мариу, Эдер, Фарфан.