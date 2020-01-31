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«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре

сегодня, 17:26

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала состав команды на Кубок Париматч Премьер, который пройдет в Катаре. Также на этом турнире примут участие «Спартак», «Ростов» и «Партизан».

Состав «Локомотива»: Гильерме, Медведев, Коченков, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Чорлука, Рыбчинский, Макгеев, М. Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Тугарев, Ан. Миранчук, Ал.Миранчук, Жоау Мариу, Эдер, Фарфан.

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Байкал-38
Байкал-38 ответил unoejk
сегодня в 17:53
Добрый день. Просто 975 очков вы выиграли сегодня в группе Заболотного. На 34800 которые вы выиграли в вашей основной группе (Симоняна) они не влияют.
Кстати стал замечать на вопрос в одной теме приходит ответ в совершенно другой, почему так?
Вот и здесь пользователь https://www.soccer.ru/users/footbolista спросил в "Сидней" - "Брисбен Роар", а ответ здесь появился, как так?
Footbolista
Footbolista ответил unoejk
сегодня в 17:49
Ясно. Спасибо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:48
Кокорина нет? Ну и славно!!!
unoejk
unoejk ответил Footbolista
сегодня в 17:43
Приведите пожалуйста в соответствие количество выигранных мной баллов в конкурсе прогнозов за месяц, на данный момент 35775. В "общих" все верно, а в "групповом" по прежнему 34800.
Добрый день. Просто 975 очков вы выиграли сегодня в группе Заболотного. На 34800 которые вы выиграли в вашей основной группе (Симоняна) они не влияют.
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