Тренер «Майнца»: «Матч с „Баварией“ покажет итог наших трудов»

Главный тренер «Майнца» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 20-м туре Бундеслиги.

Мы должны сплотиться еще сильнее, каждый должен еще больше сосредоточиться на своей роли. Ребята настроены серьезно, но нам нехватает совсем немного, чтобы покинуть опасное место в таблице.

Мы анализируем свою игру и справляемся со своими ошибками. Очень подробно работаем над своей игрой. Матч против «Баварии» покажет итог наших трудов, каким бы результат в итоге не вышел.