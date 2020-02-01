ГлавнаяНовости

Тренер «Майнца»: «Матч с „Баварией“ покажет итог наших трудов»

сегодня, 10:15
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Майнца» Ахим Байерлорцер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 20-м туре Бундеслиги.

Мы должны сплотиться еще сильнее, каждый должен еще больше сосредоточиться на своей роли. Ребята настроены серьезно, но нам нехватает совсем немного, чтобы покинуть опасное место в таблице. 

Мы анализируем свою игру и справляемся со своими ошибками. Очень подробно работаем над своей игрой. Матч против «Баварии» покажет итог наших трудов, каким бы результат в итоге не вышел.

В прошлом туре «Майнц» потерпел поражение от «Боруссии» М. Команда идет на 15-й строчке в таблице. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хазенхюттль: «Матч против „Ливерпуля“ является фантастическим шансом»
Сегодня, 09:26 Комментарии1
Анчелотти: «„Уотфорд“ сейчас очень опасен»
Сегодня, 08:53 Комментарии1
Роджерс: «Вылет из Кубка придаст „Лестеру“ мотивации перед игрой с „Челси“»
Вчера, 12:55 Комментарии9
Тренер «Борнмута» Хоу: «Постараемся занять место „Астон Виллы“ в таблице»
Вчера, 12:29 Комментарии3
Фавр: «Против „Униона“ тяжело играть абсолютно всем командам Бундеслиги»
Вчера, 10:17 Комментарии3
Тренер «Шальке»: «Понимаем, что нам предстоит в матче против „Герты“»
Вчера, 09:57 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100