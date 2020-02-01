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Флик: «В игре против „Майнца“ нам нужно выступить в доминирующем стиле»

сегодня, 10:58
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Майнца» в рамках 20-го тура Бундеслиги.

Для нас главное выступить доминирующим образом и показать нашу комбинационную игру. Было очень важно, чтобы мы хорошо вернулись на победную колею. Каждый игрок обладает высочайшими навыками, и в настоящее время мы представляемся отличной командой.

Соперник попытается оказать на нас давление. У них в атаке очень быстрые игроки. Мы должны быть вооружены и вывести свои качества на поле.

Ранее ожиданиями от игры поделился наставник «Майнца» Ахим Байерлорцер

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