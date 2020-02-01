Флик: «В игре против „Майнца“ нам нужно выступить в доминирующем стиле»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Майнца» в рамках 20-го тура Бундеслиги.

Для нас главное выступить доминирующим образом и показать нашу комбинационную игру. Было очень важно, чтобы мы хорошо вернулись на победную колею. Каждый игрок обладает высочайшими навыками, и в настоящее время мы представляемся отличной командой.

Соперник попытается оказать на нас давление. У них в атаке очень быстрые игроки. Мы должны быть вооружены и вывести свои качества на поле.