Защитник «Барселоны» Умтити отказался от перехода в «Арсенал»

По информации испанских СМИ, защитник «Барселоны» Самюэль Умтити отказался от перехода в лондонский «Арсенал».
Сообщается, что каталонский клуб был согласен продать игрока, но предложение отверг сам Умтити. Французский игрок ставит себе задачу вернуть место в стартовом составе команды и даже не рассматривает возможность ухода.
В текущем сезоне Самюэль сыграл лишь в 10 матчах за «Барселону».
Только последний год он уехал в Бразилию.
По нему вообще кажется, что это тупо кореш Артеты, данные ужасные))
Но посмотрим, у Артеты, наверное, есть какое-то видение, по крайней мере, какой-то позитив в последних матчах есть.
Только последний год он уехал в Бразилию.
По нему вообще кажется, что это тупо кореш Артеты, данные ужасные))
Но посмотрим, у Артеты, наверное, есть какое-то видение, по крайней мере, какой-то позитив в последних матчах есть.