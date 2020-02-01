ГлавнаяНовости

Защитник «Барселоны» Умтити отказался от перехода в «Арсенал»

сегодня, 14:21

По информации испанских СМИ, защитник «Барселоны» Самюэль Умтити отказался от перехода в лондонский «Арсенал».

Сообщается, что каталонский клуб был согласен продать игрока, но предложение отверг сам Умтити. Французский игрок ставит себе задачу вернуть место в стартовом составе команды и даже не рассматривает возможность ухода.

В текущем сезоне Самюэль сыграл лишь в 10 матчах за «Барселону».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЖиру обозлён на «Интер» из-за несостоявшегося трансфера
Сегодня, 15:06 Комментарии1
СлухиДзадза отказался переходить в «Интер»
Сегодня, 14:56 Комментарии1
СлухиВиллиан летом бесплатно перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 12:17 Комментарии8
СлухиПогба - главная трансферная цель «Ювентуса» на лето
Сегодня, 12:11 Комментарии12
СлухиВаньяма остается в «Тоттенхэме»
Сегодня, 00:20 Комментарии1
СлухиЖиру хотел покинуть «Челси» ради Евро-2020
Вчера, 19:49 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Artuom
сегодня в 15:03
Балерина испанец... поэтому Артета будет соотечественника ставить, не смотря на то что Найлз лучше(((
Вот этот Пабло Мари, за которого, как писали, отдали 4.2 миллиона за полгода аренды при стоимости 1.8 в трансфермаркте, тоже испанец, и еще и с Артетой в МС был))

Только последний год он уехал в Бразилию.

По нему вообще кажется, что это тупо кореш Артеты, данные ужасные))

Но посмотрим, у Артеты, наверное, есть какое-то видение, по крайней мере, какой-то позитив в последних матчах есть.
Artuom
Artuom ответил Тень Аналитика
сегодня в 15:00
Да, мы уже забыли, что такое качественные защитники, увы... В этой ситуации меня особенно бесит история с Найлзом, который, возможно, как пишут, покинет команду, потому что Артета не видит его защитником (хотя у него стата лучше Балерины), а в полузащите ему тоже шансов не дают.
Балерина испанец... поэтому Артета будет соотечественника ставить, не смотря на то что Найлз лучше(((
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Artuom
сегодня в 14:47
Блин... А ведь если бы вышел опять на свой уровень, то у Арса в кой-то веки опять появился бы топзащ... Впервые после Сола Кэмпбела... (
Да, мы уже забыли, что такое качественные защитники, увы... В этой ситуации меня особенно бесит история с Найлзом, который, возможно, как пишут, покинет команду, потому что Артета не видит его защитником (хотя у него стата лучше Балерины), а в полузащите ему тоже шансов не дают.
Artuom
Artuom
сегодня в 14:30
Блин... А ведь если бы вышел опять на свой уровень, то у Арса в кой-то веки опять появился бы топзащ... Впервые после Сола Кэмпбела... (
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100