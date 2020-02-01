Защитник «Барселоны» Умтити отказался от перехода в «Арсенал»

сегодня, 14:21

По информации испанских СМИ , защитник «Барселоны» отказался от перехода в лондонский «Арсенал».

Сообщается, что каталонский клуб был согласен продать игрока, но предложение отверг сам Умтити. Французский игрок ставит себе задачу вернуть место в стартовом составе команды и даже не рассматривает возможность ухода.

В текущем сезоне Самюэль сыграл лишь в 10 матчах за «Барселону».