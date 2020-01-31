Жиру хотел покинуть «Челси» ради Евро-2020

сегодня, 19:49

Форвард «Челси» планировал сменить клуб этой зимой. Причина - он не уверен, что попадет в заявку сборной Франции на Евро-2020, если продолжит получать мало игровой практики в лондонском клубе.

Сообщается, что футболист расстроился, узнав о том, что он останется в «Челси» до конца сезона.