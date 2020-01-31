Жиру хотел покинуть «Челси» ради Евро-2020

Форвард «Челси» Оливье Жиру планировал сменить клуб этой зимой. Причина - он не уверен, что попадет в заявку сборной Франции на Евро-2020, если продолжит получать мало игровой практики в лондонском клубе.
Сообщается, что футболист расстроился, узнав о том, что он останется в «Челси» до конца сезона.
Можно ли где посмотреть инфу о позициях игроков на матче? Где вы ее сами берете?
Зачем это вообще нужно, может, чтобы не было всяких домыслов проще считать как у вас записаны игроки. (Если так, то у меня было бы на 16 очков больше и я был бы на 1 месте: (два раза за санчо и один раз за иличича)) Так же есть сомнения на счет других игроков, скажем на счет тимо вернера, за 18.01 которому начислили подозрительно много, как за полузащитника хотя он был явным нападающим. Он у меня тоже был, но не капитаном, а тут каждое очко важно.
Я считаю, что надо считать баллы так, как игроки представлены на Соккер.ру. Если написано полузащитник, то и считайте за полузащитника. Юзеры тоже должны ориентироваться, когда составляют себе команду, а получается, что потом неизвестно кто на какой роли потом сыграет.
В футболе есть четкое разделение позиций: 1 вратарь + 10 полевых игроков. Которые, кстати говоря, постоянно смещаются и, кто из них в какой момент матча на какой позиции был .........
Давайте начислять баллы игрокам так, как Соккер.ру представил их амплуа.
Зы: уже отошел, и вдруг вспомнил: на сайте есть правила в которых совершенно не написано, что любого полузащитника могут посчитать нападающим по какой-то неведомой и недоступной для вас инфе.
Можно ли где посмотреть инфу о позициях игроков на матче? Где вы ее сами берете?
Зачем это вообще нужно, может, чтобы не было всяких домыслов проще считать как у вас записаны игроки. (Если так, то у меня было бы на 16 очков больше и я был бы на 1 месте: (два раза за санчо и один раз за иличича)) Так же есть сомнения на счет других игроков, скажем на счет тимо вернера, за 18.01 которому начислили подозрительно много, как за полузащитника хотя он был явным нападающим. Он у меня тоже был, но не капитаном, а тут каждое очко важно.
Я считаю, что надо считать баллы так, как игроки представлены на Соккер.ру. Если написано полузащитник, то и считайте за полузащитника. Юзеры тоже должны ориентироваться, когда составляют себе команду, а получается, что потом неизвестно кто на какой роли потом сыграет.
В футболе есть четкое разделение позиций: 1 вратарь + 10 полевых игроков. Которые, кстати говоря, постоянно смещаются и, кто из них в какой момент матча на какой позиции был .........
Давайте начислять баллы игрокам так, как Соккер.ру представил их амплуа.
Зы: уже отошел, и вдруг вспомнил: на сайте есть правила в которых совершенно не написано, что любого полузащитника могут посчитать нападающим по какой-то неведомой и недоступной для вас инфе.