Погба - главная трансферная цель «Ювентуса» на лето

сегодня, 12:11

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» собирается предпринять попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».

В зимнее трансферное окно нападающий остался в МЮ , несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе. И теперь, по сведениям источника, Погба стал основной трансферное целью «Ювентуса» в следующее трансферное окно.

Напомним, что Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.