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Погба - главная трансферная цель «Ювентуса» на лето

сегодня, 12:11

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» собирается предпринять попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Ювентус». 

В зимнее трансферное окно нападающий остался в МЮ, несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе. И теперь, по сведениям источника, Погба стал основной трансферное целью «Ювентуса» в следующее трансферное окно.

Напомним, что Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. 

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Аpбитр
Аpбитр
сегодня в 12:21
Поздравляем победителей и призеров, Молодцы.
Призы будут отправлены, vip начислили.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 12:21
Продали - туда, вернули – сюда. Как там в этой детской загадке: туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно!
Аpбитр
Аpбитр
сегодня в 12:17
Поздравляем победителей и призёров, Молодцы!
vip начислили.
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