Погба - главная трансферная цель «Ювентуса» на лето

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» собирается предпринять попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Ювентус».
В зимнее трансферное окно нападающий остался в МЮ, несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе. И теперь, по сведениям источника, Погба стал основной трансферное целью «Ювентуса» в следующее трансферное окно.
Напомним, что Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.
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