Сон забил 5 голов в ворота «Манчестер Сити» с момента прихода Гвардиолы

«Тоттенхэм» на домашнем поле обыграл «Манчестер Сити» во встрече 25-го тура АПЛ .

Второй гол «шпор» забил нападающий . Это уже пятый мяч корейца в ворота «горожан» с того момента, когда клуб из Манчестера возглавил .

Только у форварда «Лестера» больше голов в матчах против «Манчестер Сити» Гвардиолы. На счету английского игрока 6 забитых мячей в таких встречах.

5 – In all competitions, only Jamie Vardy (6) has scored more goals against Pep Guardiola’s Manchester City than Son Heung-Min (5) since the Spaniard took over in August 2016. Thorn. #TOTMCI pic.twitter.com/mYoAvZhcoJ