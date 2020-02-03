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Морено: «Результаты „Монако“ не соответствуют игре»

сегодня, 17:18
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнжеЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Роберт Морено поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Анже» в рамках 23-го тура Лиги 1.

Да, у «Монако» идет очень неудачная полоса из трех поражений подряд. Никто не рад таким результатам. Но наши результаты не соответствуют игре, которую мы показываем. Мы показываем отличную игру в обороне, но нет связи между полузащитой и нападением. В каких-то моментах удача оказывалась на стороне соперника, это футбол, кому-то везет больше.

Это домашний матч, и ничего кроме победы от нас не ждут. Мы разделяем это мнение.

После 22 туров «Монако» идет на 13-й позиции в таблице. В прошлом туре команда уступила «Ниму». 

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Lukajs
Lukajs
сегодня в 17:25
Игра Монако соответствует пердиву.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:20
Близок час возвращения Жардима
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