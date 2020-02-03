Морено: «Результаты „Монако“ не соответствуют игре»

Главный тренер «Монако» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Анже» в рамках 23-го тура Лиги 1.

Да, у «Монако» идет очень неудачная полоса из трех поражений подряд. Никто не рад таким результатам. Но наши результаты не соответствуют игре, которую мы показываем. Мы показываем отличную игру в обороне, но нет связи между полузащитой и нападением. В каких-то моментах удача оказывалась на стороне соперника, это футбол, кому-то везет больше.

Это домашний матч, и ничего кроме победы от нас не ждут. Мы разделяем это мнение.