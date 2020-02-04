Хавбека «Монако» Мартинша могут дисквалифицировать на 8 месяцев

1580840184

сегодня, 21:16

Полузащитник «Монако» может быть дисквалифицирован на 8 месяцев за толчок арбитра в матче 22-го тура Лиги 1 против «Нима» (1:3).

Напомним, что на 32-й минуте встречи арбитр удалил хавбека «монегасков» Тьемуэ Бакайоко, после чего Мартинш устроил бурную полемику и в итоге толкнул судью, за что также получил красную карточку.

По информации журналиста Лоика Брили, дисциплинарный комитет Лиги 1 в ближайшие дни примет решение о наказании для португальского вингера, срок дисквалификации может составить восемь месяцев.