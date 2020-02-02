Полузащитник «Монако» Мартинш может получить дисквалификацию на полгода

сегодня, 21:27

«Монако» проиграл «Ниму» во встрече 22-го тура французской Лиги 1.

На 32-й минуте игры произошло два удаления. Сначала красную карточку получил полузащитник «Монако» за фол на игроке «Нима» . Хавбек «монегасков» остался недоволен решением главного судьи матча и толкнул его. За это он получил красную карточку. Уходя с поля, 24-летний футболист снова толкнул арбитра.

Португальский полузащитник может быть дисквалифицирован на срок от 8 матчей до 6 месяцев. В среду будет принято решение о наказании Мартинша.