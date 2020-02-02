Полузащитник «Монако» Мартинш может получить дисквалификацию на полгода

«Монако» проиграл «Ниму» во встрече 22-го тура французской Лиги 1.
На 32-й минуте игры произошло два удаления. Сначала красную карточку получил полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко за фол на игроке «Нима» Ромене Филиппото. Хавбек «монегасков» Желсон Мартинш остался недоволен решением главного судьи матча и толкнул его. За это он получил красную карточку. Уходя с поля, 24-летний футболист снова толкнул арбитра.
Португальский полузащитник может быть дисквалифицирован на срок от 8 матчей до 6 месяцев. В среду будет принято решение о наказании Мартинша.