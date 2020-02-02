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Полузащитник «Монако» Мартинш может получить дисквалификацию на полгода

сегодня, 21:27
НимЛоготип футбольный клуб Ним3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» проиграл «Ниму» во встрече 22-го тура французской Лиги 1.

На 32-й минуте игры произошло два удаления. Сначала красную карточку получил полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко за фол на игроке «Нима» Ромене Филиппото. Хавбек «монегасков» Желсон Мартинш остался недоволен решением главного судьи матча и толкнул его. За это он получил красную карточку. Уходя с поля, 24-летний футболист снова толкнул арбитра.

Португальский полузащитник может быть дисквалифицирован на срок от 8 матчей до 6 месяцев. В среду будет принято решение о наказании Мартинша.

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Lukajs
Lukajs
сегодня в 21:44
Монако даже не слабый клуб, гораздо хуже.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 21:32
идиот , итак все не айс у Монако
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 21:28
До чего Головин одноклубников довел, уже готовы длительные дисквалификации получать, лишь бы не играть вместе с ним
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