Лаутаро дисквалифицирован на 2 матча Серии А за споры с арбитром

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вынужден пропустить два матча Серии А из-за красной карточки, которую он заработал в матче 21-го тура против «Кальяри» (1:1).
Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать игрока за слишком активные споры с арбитром. Также Лаутаро оштрафован на 15 тысяч евро.
Аргентинский игрок пропустит матчи против «Удинезе» (2 февраля) и «Милана» (9 февраля).
В текущем сезоне 22-летний форвард в 26 матчах за «нерадзурри» забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.
В Италии Ювентус.
Всё ради победы!!!
В Италии Ювентус.
Всё ради победы!!!