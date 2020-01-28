Лаутаро дисквалифицирован на 2 матча Серии А за споры с арбитром

сегодня, 18:15

Нападающий «Интера» вынужден пропустить два матча Серии А из-за красной карточки, которую он заработал в матче 21-го тура против «Кальяри» (1:1).

Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать игрока за слишком активные споры с арбитром. Также Лаутаро оштрафован на 15 тысяч евро.

Аргентинский игрок пропустит матчи против «Удинезе» (2 февраля) и «Милана» (9 февраля).

В текущем сезоне 22-летний форвард в 26 матчах за «нерадзурри» забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.