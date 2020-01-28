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Лаутаро дисквалифицирован на 2 матча Серии А за споры с арбитром

сегодня, 18:15

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вынужден пропустить два матча Серии А из-за красной карточки, которую он заработал в матче 21-го тура против «Кальяри» (1:1).

Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать игрока за слишком активные споры с арбитром. Также Лаутаро оштрафован на 15 тысяч евро.

Аргентинский игрок пропустит матчи против «Удинезе» (2 февраля) и «Милана» (9 февраля).

В текущем сезоне 22-летний форвард в 26 матчах за «нерадзурри» забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 18:24
В Испании Реал.
В Италии Ювентус.
Всё ради победы!!!
Nedved_Juve
Nedved_Juve
сегодня в 18:18
Видно наговорил в стиле DMX) просто некому преподать урок
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