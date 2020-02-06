Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода зимой»

Известный журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему Александру Кокорину по поводу перехода в казанский клуб.
Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета - то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина.
Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия Локо должен предпринять, чтобы тему реанимировать. Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба.
Какие есть развилки:
1. Возможность возвращения в основной состав.
2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в «Сочи» сейчас, на полгода.