Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода зимой»

Известный журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Рубина» звонил нападающему по поводу перехода в казанский клуб.

Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета - то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина.

Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия Локо должен предпринять, чтобы тему реанимировать. Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба.

Какие есть развилки:

1. Возможность возвращения в основной состав.

2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в «Сочи» сейчас, на полгода.