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Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода зимой»

сегодня, 15:39

Известный журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему Александру Кокорину по поводу перехода в казанский клуб.

Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета - то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина.

Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия Локо должен предпринять, чтобы тему реанимировать. Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба. 

Какие есть развилки:
1. Возможность возвращения в основной состав. 
2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в «Сочи» сейчас, на полгода.

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nubom
nubom
сегодня в 15:44
Рубин - оптимальный выход для Кокорина. Только сначала, ему надо избавиться от своего агента.
Эльмот
Эльмот
сегодня в 15:39
Зачем Кокорин вообще разговаривает с этим неудачником.
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