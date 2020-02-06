«Крылья Советов» хотели удержать Соболева

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов признался, что клуб не хотел продавать форварда в «Спартак».

По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу ещё раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы в свою очередь очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял своё решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере.