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«Крылья Советов» хотели удержать Соболева

сегодня, 18:39

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов признался, что клуб не хотел продавать форварда Александра Соболева в «Спартак».

По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу ещё раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы в свою очередь очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял своё решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере.

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КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 18:45
В великий Спартак от таких предложений не отказываются!!
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