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Сетьен: «У „Барселоны“ нет времени, чтобы жаловаться»

сегодня, 21:35

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, как каталонцы отреагировали на вылет из Кубка Испании, а также порассуждал о везении:

Нам больно, но мы сделаем из этой ситуации правильные выводы. Необходимо двигаться вперед. У нас нет времени, чтобы жаловаться, потому что нужно сохранять ментальную свежесть.

Не стремлюсь выиграть матчи благодаря везению. Когда играешь лучше соперника, то удача к тебе и придет. Некоторые моменты, которые могут повлиять на игру, мы можем контролировать. Однако есть вещи, которые не поддаются этому. Ты стараешься делать что-то лучше соперника на поле. Футболисты благодаря этому раскрывают свой потенциал. Только это имеет значение, а везение будет всего лишь поддержкой.

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