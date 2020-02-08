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Де Брюйне: «Приятно, что меня сравнивают с Зиданом»

сегодня, 20:06

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о своей игре:

Я не знал, что меня сравнивают с Зиданом. Приятно, когда так позитивно обо мне отзываются. Значит, я сейчас хорошо играю.

Сложно сказать наверняка, но, может быть, я показываю сейчас свой лучший футбол. Некоторым людям важен чисто футбол, для других же статистика главнее. Однако все это не имеет значения. Чувствую себя хорошо и считаю, что могу помочь своему клубу.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» встретится с «Реалом».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:56
По крайней мере из всех действующих наиболее близок.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:32
Де Брюйне единственный кто сейчас нужен Реалу...Нужно как то увести его из Сити
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:21
гляди,ненароком кабинетным физруком не стань)
max74
max74
сегодня в 20:12
Граждане Администраторы/Модераторы дублирую вопрос из ветки КП:

Подписка на группу ВК сделана 4 дня назад, бонуса НЕТ до сих пор. Можно дёрнуть за какой-нибудь рычаг, чтобы он появился ?
Parma1972
Parma1972
сегодня в 20:09
До Зидана ещё далеко,как до луны
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 20:08
Что за е б е н ь сравнил это чучело с великим футболистом?!
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