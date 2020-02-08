Де Брюйне: «Приятно, что меня сравнивают с Зиданом»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о своей игре:

Я не знал, что меня сравнивают с Зиданом. Приятно, когда так позитивно обо мне отзываются. Значит, я сейчас хорошо играю.

Сложно сказать наверняка, но, может быть, я показываю сейчас свой лучший футбол. Некоторым людям важен чисто футбол, для других же статистика главнее. Однако все это не имеет значения. Чувствую себя хорошо и считаю, что могу помочь своему клубу.