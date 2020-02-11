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Клинсманн подал в отставку с поста главного тренера «Герты»

вчера, 13:09

Юрген Клинсманн подал в отставку с поста главного тренера «Герты».  

В минувший уик-энд берлинцы уступили «Майнцу» в матче 21-го тура Бундеслиги (1:3). Перед этим они вылетели из Кубка Германии, проиграв «Шальке» в матче третьего раунда (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 14-е место (23 очка).

Напомним, что Клинсманн возглавил берлинский коллектив в ноябре. Планировалось, что он будет работать с командой до конца сезона.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Виссарионович
вчера в 15:59
А можно узнать какого пользователя оскорбил?
95-shishani-95
Виссарионович
Виссарионович ответил alexgurzan
вчера в 15:45
А можно узнать какого пользователя оскорбил?
alexgurzan
alexgurzan ответил Виссарионович
вчера в 15:32
А мне то за что бан дали?
Личное оскорбление пользователя.
Виссарионович
Виссарионович ответил Аpбитр
вчера в 14:45
А мне то за что бан дали?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:42
не всем быть тренерами
cheerful
cheerful
вчера в 14:15
Отличный когда-то игрок , увы но хорошим тренером так и не стал.
max74
max74
вчера в 14:09
Зря
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:59
Бывает.
Gensmo
Gensmo
вчера в 13:58
Не получилось.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:43
В общем довольно странно, не сказать что провалился - 12 очков в девяти играх, преимущественно с командами из верхней части, да и календарь впереди благоприятный для набора очков.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Dirty_Harry
вчера в 13:28
Клинсманн чет совсем сдулся как тренер
Он никогда им и не был, все, кто с ним работали, отзывались, что он безнадежный физрук, в принципе не понимающий, что такое тактика. Его и взяли-то в "Герту" тупо из-за имени.
Аpбитр
Аpбитр ответил Leha-ha50
вчера в 13:21
Что такого крамольного в моем сообщении??? Фраза, которой я воспользовался, звучала в советские времена не один десяток лет по радио во время утренней зарядки. А поскольку сообщение отправлялось утром, я и посоветовал "уважаемому собеседнику" перейти к следующему упражнению - это же безобидный шутливый совет и ничего более. И чем фото не угодило??? Оно находится на Яндексе в свободном доступе и фотошопу не подвергалось.
Добрый день.
Вы достаточно "нашутились" утром на той новостной ветке, аж Ваш собеседник угодил в бан.
И данный шутливый совет уже был лишним.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:18
Клинсманн чет совсем сдулся как тренер
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