Юрген Клинсманн подал в отставку с поста главного тренера «Герты».
В минувший уик-энд берлинцы уступили «Майнцу» в матче 21-го тура Бундеслиги (1:3). Перед этим они вылетели из Кубка Германии, проиграв «Шальке» в матче третьего раунда (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 14-е место (23 очка).
OFFICIAL: Jürgen Klinsmann has resigned as head coach of Hertha Berlin. pic.twitter.com/lO8PM1L7li— Squawka News (@SquawkaNews) February 11, 2020
Напомним, что Клинсманн возглавил берлинский коллектив в ноябре. Планировалось, что он будет работать с командой до конца сезона.
Вы достаточно "нашутились" утром на той новостной ветке, аж Ваш собеседник угодил в бан.
И данный шутливый совет уже был лишним.
Вы достаточно "нашутились" утром на той новостной ветке, аж Ваш собеседник угодил в бан.
И данный шутливый совет уже был лишним.