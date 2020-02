Клинсманн подал в отставку с поста главного тренера «Герты»

подал в отставку с поста главного тренера «Герты».

В минувший уик-энд берлинцы уступили «Майнцу» в матче 21-го тура Бундеслиги (1:3). Перед этим они вылетели из Кубка Германии, проиграв «Шальке» в матче третьего раунда (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 14-е место (23 очка).

OFFICIAL: Jürgen Klinsmann has resigned as head coach of Hertha Berlin. pic.twitter.com/lO8PM1L7li