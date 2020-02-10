РФС сместит Соколова с должности президента ПФЛ

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10 февраля 2020, 17:51

По информации источника, руководство РФС в ближайшее время намерено не только изменить структуру и формат проведения турниров в ПФЛ , но ещё и сменить руководителя Лиги Андрея Соколова.

Сообщается, что 50-летний функционер напишет заявление об уходе по собственному желанию. Также РФС также намерен отозвать у ПФЛ и права на проведение соревнований.

Причиной для подобного решения стало крайнее недовольство работой как самой Лиги, так и самого Соколова. Отмечается, что в ПФЛ не справились с поручением руководства РФС по представлению новой структуры Лиги.