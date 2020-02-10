РФС сместит Соколова с должности президента ПФЛ

По информации источника, руководство РФС в ближайшее время намерено не только изменить структуру и формат проведения турниров в ПФЛ, но ещё и сменить руководителя Лиги Андрея Соколова.
Сообщается, что 50-летний функционер напишет заявление об уходе по собственному желанию. Также РФС также намерен отозвать у ПФЛ и права на проведение соревнований.
Причиной для подобного решения стало крайнее недовольство работой как самой Лиги, так и самого Соколова. Отмечается, что в ПФЛ не справились с поручением руководства РФС по представлению новой структуры Лиги.
Очередное заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля.