АПЛ ждёт мастера передач

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сегодня, 20:00

Герой «Аякса» может оказаться в Лондоне, и «Соккер.ру» напоминает о недооцененном марокканце.

Почему Хаким остался в «Аяксе»?

Ответил еще летом: «Я покину „Аякс“ только ради правильного клуба. „Севилья“ меня не интересует. Это не будет шагом вперед в карьере». Зийех не получил прошлым летом после успешного сезона в Амстердаме идеальное предложение.

Продлил в августе контракт с «Аяксом» - на один год, до 2022, то есть цена не подскочила, поскольку соглашение не на пять лет, решил еще один сезон провести в знакомой обстановке. Промес смог ему рассказать, что спешить в «Севилью» не стоит.

Ведущие клубы мира были заняты переговорами с другими атакующими фланговыми игроками, следовательно, Зийех остался на заднем плане. Но о нем скауты не забыли. Странно, что вообще сомневались – у Хакима были невероятные сезоны за «Твенте», да и в «Аяксе» сразу освоился и набирал высоту.

Марокканец не растерял форму?

«Аякс» защищает чемпионский титул, опережает АЗ на три очка, а «Фейеноорд» - на семь, сохраняет неплохие шансы на новый трофей. Клуб из Амстердама может похвастаться дикой результативностью – 62 в 21 игре, почти по три за вечер, и сразу четыре футболиста олицетворяют атаку команды Тен Хага в Ере.

Ван де Бек явно хочет попасть в солидный клуб после Евро-2020 – 8 голов и 4 ассиста. Промес поставил на удары – 11 точных выстрелов и 4 ассиста. У капитана Тадича тоже прекрасная результативность – 8 мячей и 14 результативных передач. А Зийех старается угнаться за Душаном по голевым пасам – 12 штук, а еще 4 раза отличился забитыми мячами.

По средним оценкам именно Зийех выше всех – и в чемпионате, и в ЛЧ , где у Хакима 2 гола и 4 ассиста именно в группе с «Челси». Причем две голевые передачи марокканец с голландским паспортом отдал именно в Лондоне. Лэмпард с бровки видел, с кем имеет дело. Хаким показывал класс. В новом году у него проблемы с мышцей голени, но травма несерьезная.

У Зийеха есть загадочный минус?

Игрок «Твенте» переходит в «Аякс» и демонстрирует очень сильный футбол – в 159 матчах у Хакима 48 голов и 82 ассиста, то есть 130 результативных действий. Также проверен в Лиге чемпионов, где был в шаге от финала, и сыграл не хуже, чем вся команда.

«Челси» или МЮ может о таком плей-офф этого турнира лишь мечтать. Зийех не пропускает матчи из-за травм – сейчас самый длительный период простоя из 24 дней, до этого максимум пропускал три игры подряд. Новая травма не страшная, поэтому покупатели активно ведут переговоры, предлагая обсудить контракт уже сейчас, чтобы Зийех готовился к переезду.

Мастер точных пасов, техничный, ловкий и элегантный вингер может заиграть в АПЛ . Сложно даже сказать, кто по классу выше, Зийех или чемпион Англии Марез? Марокканец на пять лет моложе, чем Виллиан, в карьере не было провалов после трансферов в топ-5 – всю жизнь играет в Голландии, где и родился. Очень, очень странно, что Хаким еще не в АПЛ .

Может, поведение так себе? Для футболиста с плохой дисциплиной у него слишком много матчей и мало травм. Для парня, в чьем классе сомневаются – многовато голевых передач. Наверное, остался в «Аяксе», поскольку все устраивало, и при этом не получил достойное предложение от интересной ему команды. Пока не получил весточку от Фрэнка Лэмпарда.

Хаким сможет усилить «Челси»?

Поскольку упорно говорят об уходе Виллиана, то лондонцам точно нужен человек на правый фланг. «Челси» не является единственным претендентом на Зийеха, но о сделке говорят солидные британские источники. Лэмпард будет рад, если Грановская привезет ему новичков.

Фрэнк хотел получить свежих игроков еще зимой, но сделку по Зийеху могла сорвать или январская травма, или нежелание «Аякса» терять важного игрока основы накануне решающего отрезка в чемпионате Голландии и плей-офф ЛЕ , где снова хочется в финал. А вот летом Хаким легко может усилить атакующую линию «Челси».

Говорят также о стоимости трансфера – 40-45 млн евро, и это смешные деньги для столь солидного вингера. Причем учтите, что у Хакима еще и показатели по отборам неплохие. Перехватывать мячи с его манерой игры сложно, но когда «Аяксу» нужно показать цепкость, то у марокканца нет синдрома Озила – вступает в борьбу, забирает мяч, развивает атаки.

За всю карьеру показатель по среднему количеству передач под удары ни разу не падал ниже 2.2, в этом сезоне – 3.7, а в позапрошлом составлял впечатляющие 4.2 момента за игру. Лэмпард жаловался, что отсутствие трансферов делает «Челси» аутсайдером в борьбе за четвертое место – а претендентов много, «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не вычеркивайте, даже Моуриньо считает их конкурентами.

Зийех не поможет весной, но точно пригодится летом. Педро и Виллиан планируют покинуть молодую команду Лэмпарда, нужны опытные бойцы. Аспиликуэта и Хаким могут создать крутой правый фланг, заодно найдется адресат для пасов Жоржиньо – итальянец готов снабжать атакующую линию мячами, но сейчас у «Челси» только Виллиан и Маунт умеют вырезать правильный последний пас.

Но их показатели скромнее, чем у Зийеха, а по позиции совпадения только у Хакима и бразильца. Даже если Пулишич прибавит на противоположном фланге, Лэмпарду нужен не только вратарь «Аякса» Онана – на случай, если Кепа разочаровал, но и правый вингер бывшего соперника по Лиге чемпионов. И Хакиму не стоит пересиживать в Ере, стоит попробовать себя в АПЛ , пока возраст позволяет, и форма радует.

До лета остаются интересные задачи с «Аяксом» - Лига Европы и задача снова стать чемпионами Нидерландов, а дальше можно за вменяемые для рынка деньги – 45 млн евро не являются суммой, которую «Челси» не потянет, перебраться в более сложную лигу. Зийех точно готов, а поскольку летом «аристократы» будут искать еще одного форварда, то без адресатов передач Хаким в Лондоне не останется.

Абрахам иногда промахивается, как против «Ньюкасла» и «Эвертона» в проигранных матчах, но ему не всегда правильно подносят снаряды. Появление в атаке опытного, проверенного в ЛЧ и невероятно умного Зийеха пойдет «Челси» на пользу. Тот случай, когда даже место вожака не занято после ухода Азара, так что перед марокканцем открываются большие перспективы.

Марез был чемпионом Англии, Салах – мечтает им стать, и хотя Лэмпарду сложно будет воевать за первое место, оказаться в четверке через год с помощью Зийеха станет проще. Хаким давно заслужил шанс, поэтому новость о серьезных переговорах с «Челси» радует. Возможно, даже хорошо, что задержался в «Аяксе» - получил опыт и переход не озадачит.

У лондонцев годами был техничный плеймейкер на фланге, который многое умел делать сам. Зийех способен принимать оригинальные решения и накручивать защитников. Его пасы левой ногой с места – произведения искусства. Хотя прямо сейчас к Виллиану нет вопросов, разница в возрасте и желание бразильца уйти толкают к покупке звезды «Аякса».

Если Зийеха получится подписать за 40-45 млн евро и он заиграет – получите один из самых удачных трансферов года. Мало кто в мире видит поле на его уровне. Пожалуй, только трансферным баном «Челси» можно объяснить, почему Виллиан решил досидеть контракт с лондонцами до конца и стать свободным агентом, а Хаким не играет за «Челси» с прошлого лета.