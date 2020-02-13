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«Милан» – «Ювентус»: Роналду и Дибала сыграют в атаке туринцев

сегодня, 22:05
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч идет

Объявлены стартовые составы на первый матч полуфинала Кубка Италии «Милан» – «Ювентус».

«Милан»: Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду

Напомним, что ранее «Наполи» обыграл «Интер» в полуфинальном матче Кубка Италии.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 22:53
Удачи Милану!!!
drug01
drug01
сегодня в 22:45
Ждём результат!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:38
Ибра должен парочку отгрузить!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:37
Удачи Милану над кабинетом! Судья явно будет полосатый))))
В форме Правого гомоСектора? Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Bom Bom
сегодня в 22:36
Квадрат играет в атаке! Вот это поворот)
Как в старые добрые времена)
Брулин
Брулин
сегодня в 22:34
Всё зависит от того как будет настроен Ювентус, если команде нужен кубок, то нас разнесут, если не нужен, то может и есть шансы. Да и Юве не в "убиваторской" форме.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:28
ага, это же Дибала с Вероной забил гол, протащив мяч чуть ли не с центра поля. хейтер, гори-гори ясно)
NGYRZ
NGYRZ ответил RamonCSKA
сегодня в 22:26
опять бесполезные пьянич, матьюди и куардадо Сандро который сильно сдал и пора ему погреть лавку Радует появление Рэмзи
Ремзи уже давно никого не радует.
Там кто сейчас сдал это Сандро и Матьюиди,
Пьянич на своем уровне играет...на посредственном!

Куадрадо наоборот хорош у Юве.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 22:26
Вперёд Милан!
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:23
Осторожнее нужно будет играть против ГЕЯ!
Любое касание и будет падать просить(((
Милан вперед)))
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 22:21
три гола на двоих!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:20
Точнее, в атаке сыграет Дибала.А Роналду постоит в штрафной или рядом
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:18
Удачи Милану над кабинетом!
Судья явно будет полосатый))))
BagioR
BagioR
сегодня в 22:17
Помню в 2012 в Турине контратака ювы Падоин Борьелло и Касерес))
Альфамен
Альфамен ответил RamonCSKA
сегодня в 22:15
Данило...)))Понятно все...нужен Де Брюйне...Вы реально считаете,что это возможно для Юве?
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Альфамен
сегодня в 22:13
Данило, Бентакура и Рабье
хотя они тоже не впечатляют, нормальной десятки у Юве нет попросту, нужен де брюйне
Альфамен
Альфамен ответил RamonCSKA
сегодня в 22:10
А кого Вы предпочли бы видеть в составе вместо бесполезных???
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:09
Глянем игру,и на этого страшного Ибрагимоича в 70 лет))
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:08
опять бесполезные пьянич, матьюди и куардадо
Сандро который сильно сдал и пора ему погреть лавку
Радует появление Рэмзи
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 22:06
Квадрат играет в атаке! Вот это поворот)
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