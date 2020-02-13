«Милан» – «Ювентус»: Роналду и Дибала сыграют в атаке туринцев

Объявлены стартовые составы на первый матч полуфинала Кубка Италии «Милан» – «Ювентус».
«Милан»: Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду
Напомним, что ранее «Наполи» обыграл «Интер» в полуфинальном матче Кубка Италии.
Там кто сейчас сдал это Сандро и Матьюиди,
Пьянич на своем уровне играет...на посредственном!
Куадрадо наоборот хорош у Юве.
Там кто сейчас сдал это Сандро и Матьюиди,
Пьянич на своем уровне играет...на посредственном!
Куадрадо наоборот хорош у Юве.
Любое касание и будет падать просить(((
Милан вперед)))
Любое касание и будет падать просить(((
Милан вперед)))
Судья явно будет полосатый))))
Судья явно будет полосатый))))
хотя они тоже не впечатляют, нормальной десятки у Юве нет попросту, нужен де брюйне
хотя они тоже не впечатляют, нормальной десятки у Юве нет попросту, нужен де брюйне
Сандро который сильно сдал и пора ему погреть лавку
Радует появление Рэмзи
Сандро который сильно сдал и пора ему погреть лавку
Радует появление Рэмзи