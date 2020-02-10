Marca считает, что Смолов выйдет в старте «Сельты» на матч против «Реала»

Испанское издание Marca разместило ориентировочные составы команд на матчи 24-го тура испанской Примеры, которые пройдут с 14 по 16 февраля.
В издании предполагают, что российский нападающий «Сельты» Федор Смолов выйдет в стартовом составе на выездной матч против «Реала» (16 февраля).
Недавно «Соккер.ру» разобрал первый полноценный матч Смолова за «Сельту».
1. Канделаки показала этот матч у себя на канале
2. Матч ТВ запечатлел момент, когда Смолов после матча подходит к каждому футболисту Реала и просит кого-нибудь обменяться с ним футболкой
1. Канделаки показала этот матч у себя на канале
2. Матч ТВ запечатлел момент, когда Смолов после матча подходит к каждому футболисту Реала и просит кого-нибудь обменяться с ним футболкой