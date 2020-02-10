Marca считает, что Смолов выйдет в старте «Сельты» на матч против «Реала»

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10 февраля 2020, 23:31

Испанское издание Marca разместило ориентировочные составы команд на матчи 24-го тура испанской Примеры, которые пройдут с 14 по 16 февраля.

В издании предполагают, что российский нападающий «Сельты» выйдет в стартовом составе на выездной матч против «Реала» (16 февраля).

Недавно «Соккер.ру» разобрал первый полноценный матч Смолова за «Сельту».