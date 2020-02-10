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Marca считает, что Смолов выйдет в старте «Сельты» на матч против «Реала»

10 февраля 2020, 23:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта16.02.2020 в 23:00 Не начался

Испанское издание Marca разместило ориентировочные составы команд на матчи 24-го тура испанской Примеры, которые пройдут с 14 по 16 февраля.

В издании предполагают, что российский нападающий «Сельты» Федор Смолов выйдет в стартовом составе на выездной матч против «Реала» (16 февраля).

Marca считает, что Смолов выйдет в старте «Сельты» на матч против «Реала»

Недавно «Соккер.ру» разобрал первый полноценный матч Смолова за «Сельту».

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Все комментарии
janka bulka
janka bulka
вчера в 10:02
А может и пойдёт жара у парня в Испании, может новый вызов и нужен ему был? Давай Федя, напряги сливочных, подведи под отставку Зидана!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:19
Для этого его и брали.
Fendan
Fendan
вчера в 00:05
Смолов будет играть с Реалом, это большой шаг вперед.
karnager
karnager
10 февраля в 23:43
Хочу, чтобы:
1. Канделаки показала этот матч у себя на канале
2. Матч ТВ запечатлел момент, когда Смолов после матча подходит к каждому футболисту Реала и просит кого-нибудь обменяться с ним футболкой
Footbolista
Footbolista
10 февраля в 23:35
Зидан уже в панике...
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