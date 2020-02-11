Зидан сделал выбор между Менди и Марсело

Наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с основным левым защитником команды.
Специалист считает, что игроком стартового состава должен быть Ферлан Менди. Если верить слухам, то тренер уже сообщил о своем решении ветерану «сливочных» Марсело.
Наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с основным левым защитником команды.
Специалист считает, что игроком стартового состава должен быть Ферлан Менди. Если верить слухам, то тренер уже сообщил о своем решении ветерану «сливочных» Марсело.
Единственное что радует, он пока с нами мадридисты!
Единственное что радует, он пока с нами мадридисты!