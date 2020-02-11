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Зидан сделал выбор между Менди и Марсело

вчера, 22:00

Наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с основным левым защитником команды.

Специалист считает, что игроком стартового состава должен быть Ферлан Менди. Если верить слухам, то тренер уже сообщил о своем решении ветерану «сливочных» Марсело.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 03:53
Менди это задел на будущее! Марсело ,,стареет" и поэтому француза потихоньку подводят к основному составу. А сейчас Менди в стартовый состав стабильно попадает лишь потому что Марсело пока ещё не набрал оптимальную форму.
Hamman
Hamman
сегодня в 03:46
Марс наберёт форму и опять начнёт угнетать защиту соперника на своём фланге!
амурец
амурец
сегодня в 02:52
ну пока Марсело не в форме, хотя опыт тоже многое значит, ну Зидану виднее
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:35
Зидан делает выбор в пользу молодого, что вполне логично. Но, для истинных болельщиков Реала Марс это икона. Культура приёма мяча, красивая обработка, безумные соло проходы или сумасшедшие его передачи под аханьем комментаторов просто завораживает)
Единственное что радует, он пока с нами мадридисты!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:09
Менди лучше...
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:01
Вполне логично,Менди своей игрой заслужил место в старте,а вот Марсело сейчас плох и он это знает!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:59
Марсело предстоит непростой выбор: Фенербахче или Галатасарай?
рус фан
рус фан
вчера в 22:50
Сейчас Менди выглядит лучше Марса начала сезона, но бразилец позже вытеснит его из основы на мой взгляд.
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:40
Лысый Алжирец попёр Французов в Реал,скоро в Реале будут одни Афро-Французы ,хана Испании!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:32
На данный момент верное решение, Марсело нужно команду и чемп попроще под его возраст. А Менди...пока основной да. Но думаю, Хакими подерется с ним за основу.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:04
Правельный выбор Зидана. Марсело сдал, а за Менди будущее! Он должен прогресировать и еще много пользы Реалу принесет.
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