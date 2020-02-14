«Интер» вышел на агента Милинковича-Савича

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Интер» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Руководство миланского клуба уже вышло на агента игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.
Однако «Интер» рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других европейских клубов, несмотря на то, что в этом сезоне Сергей не может выйти на стабильный уровень.
Вот и делайте вывод, оскорбление это или так сказать описался случайно путая пол человека.
Хотя тут всё очевидно!
Вот и делайте вывод, оскорбление это или так сказать описался случайно путая пол человека.
Хотя тут всё очевидно!
Виссарионович
Вчера 22:13
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Передай Армейской душе, чтобы она не обижалась. И не ставила в игнор.
И с 14 февраля ее.
Пользователь обращается к пользователю в женском роде, хотя даже в профиле написано, пол мужской. Это личное оскорбление.
Ранее кстати как раз пользователь Армейская душа поддался на провокацию где явно троллинг команды.
Виссарионович
Вчера 19:10, редактировал 14.02.2020, 19:12
Динамо?
Кто это?
Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...
Так, что если Вы принимаете решение в пользу одного пользователя, то не забывайте посмотреть кто его спровоцировал, а так же и оскорбил после этого!!!
Виссарионович
Вчера 22:13
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Передай Армейской душе, чтобы она не обижалась. И не ставила в игнор.
И с 14 февраля ее.
Пользователь обращается к пользователю в женском роде, хотя даже в профиле написано, пол мужской. Это личное оскорбление.
Ранее кстати как раз пользователь Армейская душа поддался на провокацию где явно троллинг команды.
Виссарионович
Вчера 19:10, редактировал 14.02.2020, 19:12
Динамо?
Кто это?
Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...
Так, что если Вы принимаете решение в пользу одного пользователя, то не забывайте посмотреть кто его спровоцировал, а так же и оскорбил после этого!!!