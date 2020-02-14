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«Интер» вышел на агента Милинковича-Савича

вчера, 16:35

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Интер» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича

Руководство миланского клуба уже вышло на агента игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер. 

Однако «Интер» рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других европейских клубов, несмотря на то, что в этом сезоне Сергей не может выйти на стабильный уровень. 

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил unoejk
вчера в 19:51
Добрый день. Душа - она. А в второй коммент уже прикрыт.
Для объективности! За несколько минут до этого оскорбительного комментария Вы дали ЖК этому пользователю, где он писал Вам об "Армейская душа" ассоциируя его как мужской род, а именно фраза "Чтобы я мог написать ответ, что он Армейская заучка уклонист", а через 4 минуты в теме для всех пишет уже об нём в женском роде!!!
Вот и делайте вывод, оскорбление это или так сказать описался случайно путая пол человека.
Хотя тут всё очевидно!
unoejk
unoejk ответил Байкал-38.
вчера в 19:37
Но давайте тогда будьте последовательны. Виссарионович Вчера 22:13 ответ пользователю RIR68 (раскрыть) Передай Армейской душе, чтобы она не обижалась. И не ставила в игнор. И с 14 февраля ее. Пользователь обращается к пользователю в женском роде, хотя даже в профиле написано, пол мужской. Это личное оскорбление. Ранее кстати как раз пользователь Армейская душа поддался на провокацию где явно троллинг команды. Виссарионович Вчера 19:10, редактировал 14.02.2020, 19:12 Динамо? Кто это? Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77... Так, что если Вы принимаете решение в пользу одного пользователя, то не забывайте посмотреть кто его спровоцировал, а так же и оскорбил после этого!!!
Добрый день. Душа - она. А в второй коммент уже прикрыт.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил unoejk
вчера в 19:33
Добрый день. Спорно, но убрал.
Но давайте тогда будьте последовательны.


Виссарионович
Вчера 22:13
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Передай Армейской душе, чтобы она не обижалась. И не ставила в игнор.
И с 14 февраля ее.


Пользователь обращается к пользователю в женском роде, хотя даже в профиле написано, пол мужской. Это личное оскорбление.

Ранее кстати как раз пользователь Армейская душа поддался на провокацию где явно троллинг команды.


Виссарионович
Вчера 19:10, редактировал 14.02.2020, 19:12
Динамо?
Кто это?
Судя по тому что "поздравило" среднего рода, значит клуб тоже среднего класса, а именно 77...


Так, что если Вы принимаете решение в пользу одного пользователя, то не забывайте посмотреть кто его спровоцировал, а так же и оскорбил после этого!!!
Doktor S
Doktor S
вчера в 19:25
Зачем он им?
Я И Блан
Я И Блан
вчера в 16:56
Это перед матчем с Лацио. А вдруг сдаст матч, как в своё время Де Врей, который ради ЛЧ с Интером слил матч против нерадзурри.
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 16:53
Добрый день. Автор - сотрудник. Коммент - провокация в адрес сайта и его сотрудников соответственно.
ясно,а почему название статьи сменили?
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 16:53
Удачи.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 16:52
Зачем интеру это ДНО?
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 16:46
исправили ,что аж название статьи поменяли?автор статьи это сотрудник сайта?за что 7 дневный бан,где не было личного оскорбления?при том,что в итоге пользователь был прав,что даже название статьи изменили
Добрый день. Автор - сотрудник. Коммент - провокация в адрес сайта и его сотрудников соответственно.
unoejk
unoejk ответил Виссарионович
вчера в 16:43
Здрасти! Это не оскорбление? Армейская душа ответ пользователю Виссарионович (закрыть) Ответ 2 Сегодня 14:28 Безграмотность и спартач - синонимы
Добрый день. Спорно, но убрал.
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