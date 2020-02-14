«Интер» вышел на агента Милинковича-Савича

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вчера, 16:35

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Интер» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» .

Руководство миланского клуба уже вышло на агента игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Однако «Интер» рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других европейских клубов, несмотря на то, что в этом сезоне Сергей не может выйти на стабильный уровень.