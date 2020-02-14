«Барселона» претендует на Рохера. Сумма отступных за игрока – € 30 млн

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сегодня, 07:06

«Барселона» продолжает поиски нападающего из чемпионата Испании, которого можно было бы подписать вне трансферного окна.

По данным СМИ , в список интересов «сине-гранатовых» попал нападающий «Леванте» . Сообщается, что «Барселона» уже связалась с окружением игрока, чтобы узнать подробности его соглашения с «лягушками».

В контракте 29-летнего испанца прописана сумма отступных в размере € 30 млн, но каталонцы не хотят использовать эту возможность и попросили «Леванте» отпустить игрока за меньшую сумму. Однако руководство валенсийского клуба не намерено отпускать игрока. При этом в договоре Рохера с «Леванте» есть условие, при котором зарплата футболиста увеличится, если за него предложат более 12 млн евро.

Контракт форварда с «Леванте» истекает в 2023 году. В текущем сезоне Примеры испанец забил 10 голов в 22 матчах.

Ранее президент «Хетафе» сообщил о готовности отпустить форварда Анхеля Родригеса в «Барселону» за 10 млн евро.