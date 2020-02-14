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«Реал» готов выплатить € 120 млн отступных за Мартинеса

сегодня, 06:38

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес этим летом может перебраться в «Реал».

Согласно источнику, мадридский клуб готов выплатить сумму отступных за 22-летнего игрока в размере € 120 млн.

Конкуренцию «сливочным» могут составить «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 15:42
Игра не стоит свеч!
cheerful
cheerful
сегодня в 14:15
Marca: У Реала реальное препяствие в подписании Лаутаро - слишком много игроков без паспорта ЕС. На самом деле Винисиус, Милитао и Родриго уже в составе, не говоря уже о том, что Рейниер будет представлен на следующей неделе, «вынужден» играть с молодежной командой Кастилии, которую тренирует Рауль.


El Mundo Deportivo: Барселона заблокировала Лаутаро Мартинеса, трижды встречалась с его окружением, имеет абсолютное преимущество перед Реалом.


GDS: В случае ухода Мартинеса, Интер может подписать Обамеянга. Также Интер предложил Таит Чонгу пятилетний контракт с зп в 2 млн за сезон. Интер полагает, что у них в руках игрок. Работа очень хорошо ведется, но еще не завершена, потому что необходимо учитывать все детали, которые обычно важны в случаях истечения срока действия контракта игроков. Но оптимизм реален. Чонг может быть тем, чем год назад был Годин, а два сезона назад - Де Врей и Асамоа.

Интер предложил Чонгу, у которого истекает контракт с МЮ, пятилетний контракт с зарплатой 1,5 млн. евро за сезон плюс бонусы за эти годы до 2,5 млн. евро в пятом году. В ближайшие несколько дней ожидается ответ от голландского таланта

CdS: Испанское дерби для Лаутаро: Реал и Барса бросают вызов друг другу. Но Интер уверен в достижении соглашения о продлении. Нерадзурри намерены поднять клаусулу, как минимум в два раза или полностью ее исключить. Интер не будут спешить, т.к. уверен в достижении соглашения о продлении контракта.


GDS: Интер не намерен подписывать Вивиано и продолжит с Паделли, Берни и Станковичем до возвращения Хандановича, который должен вернутся к матчу с Сампдорией.
cheerful
cheerful
сегодня в 14:12
Кто там ещё готов выплатить за Лаутаро клаусулу, которую уверен уберут в ближайшее время, если конечно бычок сам не смотрит на сторону.
shlifen
shlifen
сегодня в 13:57
Ну и зачем если в команде всё ещё есть Бензема? =))) Зидан все равно его на лавке держать будет... И зачем Йовича выдергивали за 60?? Тем более если хотят Мбаппе - нужно начинать собирать 250 =))
NOVA
NOVA
сегодня в 13:13
ну лучше уже потратиться на мбаппе чего бы это ни стоило!! ну или купить на перспективу лауторо, а мбаппе через сезон-два взять почти бесплатно!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:17
Если уж тратиться, так по полной.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:17
Спрос есть. И за 120 возьмут.
рус фан
рус фан
сегодня в 07:03
У Лутаро скажем так не самые красивые цифры в Сериале, 11 голов в этом сезоне за 20 туров, а в прошлом сезоне 6 голов было в 27 матчах, но аргентинец молод 22 года всего, хотя конечно все кого брали за дорого (более 90 млн) молодым, в последние годы были более результативными по стате, даже скажем Погба когда уезжал в МЮ имел в среднем 10+10 за сезон.
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