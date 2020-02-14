«Реал» готов выплатить € 120 млн отступных за Мартинеса

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес этим летом может перебраться в «Реал».
Согласно источнику, мадридский клуб готов выплатить сумму отступных за 22-летнего игрока в размере € 120 млн.
Конкуренцию «сливочным» могут составить «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
El Mundo Deportivo: Барселона заблокировала Лаутаро Мартинеса, трижды встречалась с его окружением, имеет абсолютное преимущество перед Реалом.
GDS: В случае ухода Мартинеса, Интер может подписать Обамеянга. Также Интер предложил Таит Чонгу пятилетний контракт с зп в 2 млн за сезон. Интер полагает, что у них в руках игрок. Работа очень хорошо ведется, но еще не завершена, потому что необходимо учитывать все детали, которые обычно важны в случаях истечения срока действия контракта игроков. Но оптимизм реален. Чонг может быть тем, чем год назад был Годин, а два сезона назад - Де Врей и Асамоа.
Интер предложил Чонгу, у которого истекает контракт с МЮ, пятилетний контракт с зарплатой 1,5 млн. евро за сезон плюс бонусы за эти годы до 2,5 млн. евро в пятом году. В ближайшие несколько дней ожидается ответ от голландского таланта
CdS: Испанское дерби для Лаутаро: Реал и Барса бросают вызов друг другу. Но Интер уверен в достижении соглашения о продлении. Нерадзурри намерены поднять клаусулу, как минимум в два раза или полностью ее исключить. Интер не будут спешить, т.к. уверен в достижении соглашения о продлении контракта.
GDS: Интер не намерен подписывать Вивиано и продолжит с Паделли, Берни и Станковичем до возвращения Хандановича, который должен вернутся к матчу с Сампдорией.
El Mundo Deportivo: Барселона заблокировала Лаутаро Мартинеса, трижды встречалась с его окружением, имеет абсолютное преимущество перед Реалом.
GDS: В случае ухода Мартинеса, Интер может подписать Обамеянга. Также Интер предложил Таит Чонгу пятилетний контракт с зп в 2 млн за сезон. Интер полагает, что у них в руках игрок. Работа очень хорошо ведется, но еще не завершена, потому что необходимо учитывать все детали, которые обычно важны в случаях истечения срока действия контракта игроков. Но оптимизм реален. Чонг может быть тем, чем год назад был Годин, а два сезона назад - Де Врей и Асамоа.
Интер предложил Чонгу, у которого истекает контракт с МЮ, пятилетний контракт с зарплатой 1,5 млн. евро за сезон плюс бонусы за эти годы до 2,5 млн. евро в пятом году. В ближайшие несколько дней ожидается ответ от голландского таланта
CdS: Испанское дерби для Лаутаро: Реал и Барса бросают вызов друг другу. Но Интер уверен в достижении соглашения о продлении. Нерадзурри намерены поднять клаусулу, как минимум в два раза или полностью ее исключить. Интер не будут спешить, т.к. уверен в достижении соглашения о продлении контракта.
GDS: Интер не намерен подписывать Вивиано и продолжит с Паделли, Берни и Станковичем до возвращения Хандановича, который должен вернутся к матчу с Сампдорией.