Холанд стал первым, кто забил 8 голов в первых 5 играх Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» во встрече 22-го тура чемпионата Германии разгромила «Айнтрахт».

Форвард «шмелей» отметился одним забитым мячом в этой игре. Таким образом, 19-летний футболист забил 8 голов в первых 5 играх Бундеслиги. Это лучший показатель за всю историю турнира за данный промежуток. Ранее по 7 мячей забивали игрок «Гамбурга» Герт Дерфель в 1963 году и экс-нападающий дортмундцев Пако Алькасер в 2018 году.

The first player in Bundesliga history to score 8 goals in their first 5 matches ⭐️



