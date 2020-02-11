И ты, Карим! Лучшие ассистенты топ-клубов

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сегодня, 15:00

Форвард, к которому часть фанатов до сих пор по инерции относится с подозрением, стал лучшим ассистентом «Реала» в истории. «Соккер.ру» – о Кариме и его коллегах.

«Реал». Карим Бензема (Франция) — 132 результативные передачи

В матче с «Осасуной» Бензема не удалось отметиться голом, зато Карим незадолго до того, как его заменил Лука Йович, помог забить Лукасу Васкесу. И этот пас оказался историческим! Французский форвард, выступающий за «Мадрид» с 2009 года, сделал свой 132-й «ассист» в «сливочной» футболке и вышел на первое место в списке лучших ассистентов «Реала» всех времен. Кариму потребовалось 10.5 лет и 496 матчей, чтобы вписать себя в историю, а обошел француз Криштиану Роналду, у которого остался 131 голевой пас. Кстати, португалец в своей карьере чаще всего отличался именно с передач Бензема.

«Барселона». Лионель Месси (Аргентина) — 259

Из футболистов, выступавших и выступающих за «Барсу» в XXI веке, пятеро достигли рубежа в 100 результативных передач: Дани Алвес (100), Луис Суарес (107), Андрес Иньеста (140), Хави (184) и Месси, шагнувший на следующий уровень. 259 «ассистов» — это такая же фантастика, как 622 гола аргентинца за «сине-гранатовых», но цифры не врут. Только в этом сезоне Лео уже раздал полтора десятка результативных передач, а самым богатым на такие действия стал для него сезон-2014/15, когда передачи Месси породили 28 голов.

«Атлетико». Коке (Испания) — 100

Как и Карим Бензема, Коке в прошедший уик-энд отдал результативную передачу, ставшую для него особенной. Во главе списка ассистентов «Атлетико» испанец давно, но 100-я по счету голевая передача — это не кот чихнул, особенно, когда с нее забивается победный гол. Коке еще играть и играть, а он уже в символической сборной «матрасников» всех времен.

«Ливерпуль». Стивен Джеррард (Англия) — 115

Многолетний капитан «Ливерпуля», которого болельщики «красных» сейчас требуют заявить в команду, чтобы он все-таки стал чемпионом, в 710 матчах забил 186 голов и отдал 115 результативных пасов. Нынешний тренер «Глазго Рейнджерс» — один из самых значимых игроков в истории «Ливерпуля»: третий по количеству матчей, пятый по числу голов, лучший бомбардир клуба в еврокубках и лучший ассистент за всю историю.

«Манчестер Юнайтед». Райан Гиггз (Уэльс) — 246

Валлийский Волшебник отыграл за МЮ 24 сезона, но взял Райан не только количеством, но и качеством. Во-первых, Гиггзу не хватило 37 выходов на поле до 1000 матчей в составе «красных дьяволов», во-вторых, у него седьмое место в списке лучших снайперов, в-третьих, создал почти две с половиной сотни голов. Легенда!

«Манчестер Сити». Давид Сильва (Испания) — 137

Лучший ассистент в истории «Сити» значительно отстает от лидера «Юнайтед» по этому показателю, но интенсивность, с которой Сильва раздает голевые пасы, даже выше, чем у Гиггза. Давид проводит десятый год в составе «горожан», в среднем он отдает почти 14 результативных передач за сезон. Для сравнения показатель Райана Гиггза — 10.25, Месси — 15.2.

«Челси». Фрэнк Лэмпард (Англия) — 150

Лучшего ассистента «Челси» вы тоже прекрасно знаете, собственно, Фрэнк и сейчас носит синие цвета, только он уже тренер. Лэмпард не только забил 211 голов за «Челси», став лучшим бомбардиром в истории клуба, но и для партнеров старался, соорудив полторы сотни голов.

«Арсенал». Сеск Фабрегас (Испания) — 92

Сеск Фабрегас за свою клубную карьеру сделал 203 «ассиста», выступая за «Арсенал», «Барселону», «Челси» и «Монако». Головокружительный результат! Больше всего голов с передач испанца забили его партнеры по «Арсеналу», и 92 голевых пасов хватило, чтобы попасть в историю. По крайней мере, именно у Фабрегаса официально засвидетельствовано наибольшее число «ассистов» из всех «канониров», хотя в прежние времена голевые пасы не так уж внимательно считали.

«Тоттенхэм». Кристиан Эриксен (Дания) — 89

«Шпоры» своего лучшего ассистента потеряли в это трансферное окно: отказавшийся продлевать контракт с «Тоттенхэмом» Кристиан Эриксен теперь представляет миланский «Интер». Датчанин — блестящий диспетчер, дважды он добирался до отметки 15 результативных передач за сезон в АПЛ .

«Ювентус». Алессандро Дель Пьеро (Италия) — 79

Лучший бомбардир в истории «Ювентуса» (290 голов) по совместительству является и лучшим подносчиком снарядов. Не мудрено, ведь Дель Пьеро еще и провел больше всех матчей в футболке «старой синьоры», так что у него было время на всякие подвиги. Из действующих футболистов «Юве» лучше всех проявили себя на этом фронте Миралем Пьянич (36 «ассистов») и Пауло Дибала (35).

«Интер». Деян Станкович (Сербия) и Майкон (Бразилия) — 50

Снова мы вынуждены оговариваться: регистрируем ассистентов, чьи передачи посчитаны. К сожалению, точных (а иногда и никаких) данных о подвигах Альтобелли, Меаццы, Бонинсеньи, Маццолы, Лоренци и других великих игроков прошлого по части снабжения партнеров голевыми передачами нет. Но разве Станкович и Майкон играли за «Интер» в плохое время? Брали скудетто, прикоснулись к Кубку чемпионов и сделали немалый личный вклад в эти победы.

«Милан». Кака (Бразилия) — 74

Бразилец провел ярчайший отрезок карьеры в «Милане», в 2007-м был даже признан лучшим на планете и получил заслуженный «Золотой мяч». В «Реале» так уже не получалось, но Кака образца второй половины «нулевых» — один из лучших футболистов начала XXI века.

«Бавария». Томас Мюллер (Германия) и Франк Рибери (Франция) — 182

В этом сезоне Томас Мюллер раздал уже 15 результативных передач, что позволило ему настигнуть в общем зачете лучших ассистентов «Баварии» Франка Рибери, который прошедшим летом покинул Мюнхен. Следующий точный пас немецкого форварда выведет его в единоличные лидеры. Думаю, ждать осталось недолго.

ПСЖ . Анхель Ди Мария (Аргентина) — 86

Ди Мария стремится к отметке 100 результативных передач за «Париж». В этом сезоне Анхель уже 17 раз помогал товарищам по команде забивать, и если продолжит в том же духе, то побьет личный ассистентский рекорд за сезон — 25 результативных пасов в кампании-2013/14 за «Реал».