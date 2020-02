Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби

«Милан» уступил «Интеру» в матче 23-го тура Серии А.

Одним голом в этой игре отметился нападающий «Милана» . Таким образом, в возрасте 38 лет и 129 дней шведский футболист стал самым возрастным автором мяча в истории миланского дерби в рамках чемпионата Италии.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был соотечественник Златана полузащитник , который забил в дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.

