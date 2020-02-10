Месси набрал 10+10 по «гол+пас» вторым после Санчо в топ-5 лиг Европы

«Барселона» одержала выездную волевую победу над «Бетисом».
Форвард каталонцев Лионель Месси отдал три ассиста в этом матче. Таким образом, 32-летний футболист набрал 24 (14+10) очка по системе «гол+пас».
Аргентинский форвард стал вторым игроком в топ-5 лиг Европы, кто забил не менее 10 голов и отдал не менее 10 голевых передач. На счету хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в нынешнем сезоне Бундеслиги 12 голов и 13 ассистов.
2 - @FCBarcelona's Lionel Messi is the second player to reach double figures for both goals (14) and assists (10) in the top five European leagues this season, after Jadon Sancho (12 & 13). Critical. pic.twitter.com/zpO8Ml8H3z— OptaJose (@OptaJose) February 9, 2020
Бох - всея Мадрида. Даже АльбаБарселона пнет за это Князя если я не прав!
АХа-ха)
Бох - всея Мадрида. Даже АльбаБарселона пнет за это Князя если я не прав!
АХа-ха)
И Санчо подойдёт под стиль не только барселоновский)
И Санчо подойдёт под стиль не только барселоновский)
Нуууу это нужно спросить у Клоппа, нужны ли они ему...
Нуууу это нужно спросить у Клоппа, нужны ли они ему...
В Сборной Аргентины он тоже рекордсмен, а ....
В Сборной Аргентины он тоже рекордсмен, а ....
Боссам Ювентуса пора уже этот вопрос пролоббировать с такими-то связями в данной организации.
Боссам Ювентуса пора уже этот вопрос пролоббировать с такими-то связями в данной организации.