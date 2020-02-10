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Месси набрал 10+10 по «гол+пас» вторым после Санчо в топ-5 лиг Европы

10 февраля 2020, 09:50
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала выездную волевую победу над «Бетисом».

Форвард каталонцев Лионель Месси отдал три ассиста в этом матче. Таким образом, 32-летний футболист набрал 24 (14+10) очка по системе «гол+пас». 

Аргентинский форвард стал вторым игроком в топ-5 лиг Европы, кто забил не менее 10 голов и отдал не менее 10 голевых передач. На счету хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в нынешнем сезоне Бундеслиги 12 голов и 13 ассистов.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
10 февраля в 21:51
Емубы пару забивных форвардов. Допустим холанда, и Левандовски. Вот клепалибы голы
DGIIIIN
DGIIIIN
10 февраля в 17:29
Врятли этот Санчо выдержит конкуренции с Месси))).. Месси лучший из Каталонцев.

Бох - всея Мадрида. Даже АльбаБарселона пнет за это Князя если я не прав!

АХа-ха)
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
10 февраля в 17:07
Дзюба их всех опередит.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 февраля в 16:54
Могёт
Valeron112
Valeron112
10 февраля в 16:40
Еле ноги онесли с поля хвалёные ребятишки Испании
Шишанутый
Шишанутый
10 февраля в 15:38
Санчо и Де Брюйне круче гнома они сами ведут игру своих команд а гном только обуза в Барсе. Без него больше бы забили.
Artuom
Artuom ответил FC Barcelona twitter
10 февраля в 15:38
При всем уважении к Клопу, не считаю Ливерпуль лучшим клубом. После Барсы могут быть и лучшими... Санчо подходит по стилю игры сине-гранатовым.
Конкретно в данный момент Барса явно не лучший клуб.
И Санчо подойдёт под стиль не только барселоновский)
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил Artuom
10 февраля в 15:24
При всем уважении к Клопу, не считаю Ливерпуль лучшим клубом. После Барсы могут быть и лучшими... Санчо подходит по стилю игры сине-гранатовым.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
10 февраля в 15:24
Дзюбе осталось 1 пасик отдать, третьим будет ;)
А мы в топ - 5 входим???
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Остапчук 67
10 февраля в 14:22
Вроде бы и статистика хорошая, но как-то не по себе. В Сборной Аргентины он тоже рекордсмен, а ....
В сб Аргентине Месси лучший бомбардир всех времен,посмотри на статистику и не показывай свою неосведемленность!
Drakulа
Drakulа
10 февраля в 13:45
Когда гормон закончился))))
Artuom
Artuom ответил FC Barcelona twitter
10 февраля в 13:42
Вот бы Джейдона Санчо с такой результативностью в лучший клуб мира в пару с Месси, они бы шухера навели бы во всех турнирах.
Предлагаешь обоих в Ливерпуль?
Нуууу это нужно спросить у Клоппа, нужны ли они ему...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Юрий Сенатов 1
10 февраля в 12:57
Уникальность Месси в том, что он испытывает удовольствие, когда отдает голевой пас. Спросите его об этом, и аргентинец подтвердит то, что я сказал. Чертовски приятно в гуще игроков найти щелочку, в которую можно отдать мяч, либо закинуть последний за спины защитников на партнера, который и завершит атаку. По себе знаю. Порой такие пасы доставляют большее эстетическое наслаждение, чем собственно гол.
Это и есть футбол, исполнить гениальный пас на последней дыхалке лол
League1
League1
10 февраля в 12:55
Совсем ослаб. И соматропин уже не помогает.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
10 февраля в 12:34
стареет Меся
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
10 февраля в 11:41
Уникальность Месси в том, что он испытывает удовольствие, когда отдает голевой пас. Спросите его об этом, и аргентинец подтвердит то, что я сказал. Чертовски приятно в гуще игроков найти щелочку, в которую можно отдать мяч, либо закинуть последний за спины защитников на партнера, который и завершит атаку. По себе знаю. Порой такие пасы доставляют большее эстетическое наслаждение, чем собственно гол.
NOVA
NOVA
10 февраля в 11:29
месси с возрастом превратился в асиста!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 февраля в 11:21
Статистика бывает обманчивой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 февраля в 11:17
Месси если старался бы,каа Роналду забил бы уже 40 мячей.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 февраля в 11:13
Вроде бы и статистика хорошая, но как-то не по себе.
В Сборной Аргентины он тоже рекордсмен, а ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 февраля в 10:42
Дзюбе осталось 1 пасик отдать, третьим будет ;)
fineflat
fineflat
10 февраля в 10:42
А это точно нормальная статистика по ассистам для Месси? Или раньше ему ассистировали?
Valeron112
Valeron112
10 февраля в 10:33
Мда ) "до 23ины"- сказал Зидан....а ни очём просвинячил Баварский нуб
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
10 февраля в 10:27
Вот бы Джейдона Санчо с такой результативностью в лучший клуб мира в пару с Месси, они бы шухера навели бы во всех турнирах.
Zenit_84
Zenit_84
10 февраля в 10:13
Неплохой результат
Да ладно вам
Да ладно вам
10 февраля в 10:11
Что вообще себе позволяет судейский департамент Италии? Почему нырки Роналду не записываются в голевые пасы? Трудится человек без устали, сам зарабатывает пенальти, сам их реализовывает, а в статистике не отражается весь нечеловеческий труд. До каких пор будет эта дискриминация?
Боссам Ювентуса пора уже этот вопрос пролоббировать с такими-то связями в данной организации.
particular
particular
10 февраля в 10:05
Лео в силу ряда обстоятельств, стал больше творить в созидании, чем в завершении... Но снижение результативности не уменьшило его полезность... Просто, годы идут, да и партнёры уже не те...
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