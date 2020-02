Месси набрал 10+10 по «гол+пас» вторым после Санчо в топ-5 лиг Европы

«Барселона» одержала выездную волевую победу над «Бетисом».

Форвард каталонцев отдал три ассиста в этом матче. Таким образом, 32-летний футболист набрал 24 (14+10) очка по системе «гол+пас».

Аргентинский форвард стал вторым игроком в топ-5 лиг Европы, кто забил не менее 10 голов и отдал не менее 10 голевых передач. На счету хавбека дортмундской «Боруссии» в нынешнем сезоне Бундеслиги 12 голов и 13 ассистов.

