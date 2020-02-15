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«Тоттенхэм» готов продать Дайера, если тот не продлит контракт

сегодня, 11:57

«Тоттенхэм» рассматривает вариант продажи полузащитника Эрика Дайера.

26-летний англичанин не хочет продлевать контракт, потому что опасается, что при Жозе Моуриньо у него будет недостаток игровой практики.

Если хавбек не подпишет новое соглашение, то «шпоры» продадут его летом. Напомним, что контракт Дайера истекает в 2021 году.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:12
Значит так и будет.
Аpбитр
Аpбитр ответил Пердивбург
сегодня в 12:07
Мне всегда казалось, что понимание должно быть взаимным) Троллинг и нарушения были, не спорю, но ведь время идет и все меняется, месяц-два как минимум нарушений вроде не было. Премодерация теперь пожизненная?
Нет, не вечная.
Давайте к этому вопросу вернёмся в конце месяца, так как у Вас после последних нарушений мало активности на сайте.
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