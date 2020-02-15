«Тоттенхэм» готов продать Дайера, если тот не продлит контракт

«Тоттенхэм» рассматривает вариант продажи полузащитника Эрика Дайера.
26-летний англичанин не хочет продлевать контракт, потому что опасается, что при Жозе Моуриньо у него будет недостаток игровой практики.
Если хавбек не подпишет новое соглашение, то «шпоры» продадут его летом. Напомним, что контракт Дайера истекает в 2021 году.
Давайте к этому вопросу вернёмся в конце месяца, так как у Вас после последних нарушений мало активности на сайте.
Давайте к этому вопросу вернёмся в конце месяца, так как у Вас после последних нарушений мало активности на сайте.