«Тоттенхэм» готов продать Дайера, если тот не продлит контракт

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сегодня, 11:57

«Тоттенхэм» рассматривает вариант продажи полузащитника .

26-летний англичанин не хочет продлевать контракт, потому что опасается, что при у него будет недостаток игровой практики.

Если хавбек не подпишет новое соглашение, то «шпоры» продадут его летом. Напомним, что контракт Дайера истекает в 2021 году.