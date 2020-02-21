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Ривалдо: «Гвардиола может вернуться в „Барсу“ из-за бана „Ман Сити“ в ЛЧ»

сегодня, 21:43

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо оценил возможность возвращения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера каталонского клуба после бана «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Если «Ман Сити» останется на 2 года без Лиги чемпионов, у Гвардиолы возникнет хороший шанс вернуться в «Барселону» в следующем сезоне. Однако ключевой фактор будут иметь результаты «Барсы» до конца сезона.

Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне при Кике Сетьене и отлично закончит сезон в Примере, тогда менять тренера не будет смысла. Но если команда не оправдает ожиданий и разочарует своих болельщиков, то, возможно, есть шанс на возвращение Гвардиолы в клуб, где он добился наибольшего успеха.

Еще слишком рано говорить о подобном, мы должны подождать до конца этого сезона.

Недавно Ривалдо прокомментировал подписание «Барсой» нападащего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта

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Все комментарии
311
311
сегодня в 23:20
Не успели назначить нового физрука, уже замену ему подыскивают!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:17
Гвардиола не будет в Барсе,Сетик выиграет всё что движется.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:41
Сити пойдет на дно.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:01
Ривалдо метит к эксперту Мостовому в конкуренты
ну или партнеры)
Альфамен
Альфамен
сегодня в 21:58
Интересно,есть ли кто-то готовый хоть пятак поставить на победу Барсы в ЛЧ и чемпионате???
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:56
Посмотрим
Прохорович
Прохорович
сегодня в 21:56
Если рано то зачем он тогда говорит об этом, Лишь бы побалоболить
Gensmo
Gensmo
сегодня в 21:51
Так и будет.
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