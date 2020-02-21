Ривалдо: «Гвардиола может вернуться в „Барсу“ из-за бана „Ман Сити“ в ЛЧ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо оценил возможность возвращения на пост главного тренера каталонского клуба после бана «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Если «Ман Сити» останется на 2 года без Лиги чемпионов, у Гвардиолы возникнет хороший шанс вернуться в «Барселону» в следующем сезоне. Однако ключевой фактор будут иметь результаты «Барсы» до конца сезона.

Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне при Кике Сетьене и отлично закончит сезон в Примере, тогда менять тренера не будет смысла. Но если команда не оправдает ожиданий и разочарует своих болельщиков, то, возможно, есть шанс на возвращение Гвардиолы в клуб, где он добился наибольшего успеха.

Еще слишком рано говорить о подобном, мы должны подождать до конца этого сезона.